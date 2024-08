Zubeldía quer São Paulo brigando por todas as competições da temporada

Luis Zubeldía está cada vez mais satisfeito com sua equipe. Contra o Atlético Goianiense neste domingo (11), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador poupou os titulares e entrou com um time reserva e conseguiu vencer por 1 a 0. Assim, a equipe se mantém viva e brigando por títulos nas três competições que disputa nesta temporada. E o argentino já avisou que não vai priorizar uma competição específica.

“Nós temos que ir dando passos importantes em cada uma das competições. Se eu te disser que uma é mais importante do que a outra, creio que estaria dando as costas à história do clube. Sabemos que a Libertadores sempre é o grande torneio para todos os times da América do Sul. Como a Champions na Europa. Mas dizer que uma é mais importante que outra, não tem sentido. Estamos em agosto, nas três frentes”, disse Zubeldía, que prosseguiu.

“Copa do Brasil já em quartas de final, vamos para o segundo turno do Brasileirão, e na Libertadores é oitavas de final. Estamos a ponto de começar a desatar um nó que vamos ver como se resolve. Tratamos de encarar cada um dos torneios com a maior energia possível. Daí, a explicação porque rodei os 11 jogadores, era preciso energia, entusiasmo, não pensar no Uruguai”, completou o treinador.

Zubeldía exalta elenco do São Paulo

Neste domingo, o treinador também fez questão de elogiar seu elenco. Zubeldía viu o São Paulo merecedor da vitória e exaltou a atuação dos seus atletas. Com o resultado, o Tricolor está a cinco pontos do líder Botafogo.

“O time mereceu ganhar. Não é simples mudar 11 jogadores com tão poucos dias de trabalho entre um jogo e outro, mas o que o time tem que saber é que hoje é um prêmio ao trabalho que eles fazem desde que estou aqui. Porque o trabalho sempre paga, cedo ou tarde, te permite estar preparado. No caso do futebol, eu falei com eles sobre tática e manifestado que era muito importante ganhar hoje, primeiro porque jogamos diante de 45 mil pessoas. Segundo, era dia dos pais e precisávamos entregar um bom espetáculo como mandantes. Terceiro, para estar entre os quatro ou cinco times de cima. Era fundamental ganhar. Fizeram bem, trabalhando em equipe”, opinou o técnico.

