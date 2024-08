Antes do jogo decisivo na Libertadores contra o Bolívar, Tite cita desgaste dos atletas

Tite na beira do gramado do Maracanã - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/CRF)

O Flamengo empatou com o Palmeiras, em partida da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desse modo, perdeu a chance de assumir a liderança da competição, permanecendo em terceiro lugar, com 41 pontos.

Contudo, o time carioca não terá tempo para lamentações. Afinal, segue vivo em três competições: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Tite, aliás, falou sobre o confronto contra o Bolívar pelo torneio continental, que ocorrerá na quinta-feira (15), no Estádio do Maracanã.

“A gente começa a pensar em todo enfrentamento que temos contra o Bolívar e vamos avaliar os atletas disponíveis nesse processo de recuperação”, disse o comandante do time carioca ao final da partida contra o Palmeiras.

Tite também aproveitou para analisar o desgaste e cansaço dos atletas

“Estímulo e recuperação são um grande desafio. Quem fala é um professor de educação física. Se houver estímulo e não houver tempo de recuperação, abrem-se possibilidades para que problemas ocorram. Então, é um desafio nosso. Estou com o sentimento amargo de não ter vencido, mas também tenho o discernimento do grande trabalho do Palmeiras. São duas equipes que, nos últimos três ou quatro anos, têm se destacado no Brasil em confrontos. Mantêm um nível muito alto, inclusive de exigência física. As trocas mantêm o jogo acelerado. Digo isso pelos desgastes físico e mental. Vimos uma classificação na Copa do Brasil e uma briga pela liderança. O Flamengo está nas três competições na parte de cima. Estou falando isso para os atletas e suas famílias, pois o técnico sabe reconhecer o trabalho. Os atletas estão se dedicando nesse aspecto físico, na recuperação e nas substituições. Hoje, seguramos o Nico. O desgaste físico é inevitável, como aconteceu com a perda de atletas por lesões”, resumiu Tite.

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.