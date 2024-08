Plata fica fora de jogo no Qatar e aumenta rumores no Corinthians

O atacante Gonzalo Plata mexeu com os ânimos dos torcedores do Corinthians neste final de semana. O jogador, que ficou fora do último jogo do Al-Sadd, decidiu interagir com alguns adeptos nas redes sociais e aumentou a expectativa por sua chegada. O Timão coloca o equatoriano como uma prioridade, mas prega cautela nas negociações neste momento.

No sábado, o equatoriano de 23 anos foi desfalque na partida contra o Al-Shamal, pelo campeonato do Qatar, Segundo o Al-Sadd, Plata está machucado. Contudo, sua ausência aumentou os rumores de uma saída. Além disso, o jogador começou a seguir a página do Corinthians no Instagram e até respondeu alguns comentários.

O Corinthians já ofereceu a quantia de USD 8 milhões (R$ 45 milhões) e teve a proposta negada, pois o time do exterior não quer negociar. Incomodado com a decisão do Al-Sadd, o jogador espera que seus empresários consigam convencer o atual clube para libera-lo o mais rápido possível.

Aos 23 anos, o atacante foi indicado pelo departamento de análise do Corinthians a comissão técnica e diretoria. O entendimento é que ele pode ser útil pelas beiradas e qualificar o elenco. No momento, o Timão conta com Wesley e Romero na posição. Como o primeiro desta lista é alvo constante da Europa, o Alvinegro entende que o equatoriano possa ser uma contratação de peso para o restante da temporada. Assim, Plata virou prioridade no Parque São Jorge.

