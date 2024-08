Fluminense faz cinco alterações nos inscritos para Libertadores

Fluminense volta suas atenções para a Libertadores, no duelo com o Grêmio - - (crédito: - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

O Fluminense enviou para a Conmebol as mudanças na lista de inscritos para as oitavas de final da Libertadores. Assim, o clube carioca utilizou as cinco trocas possíveis com todos os reforços para o segundo semestre, na atual janela de transferências. A informação é do portal “ge”.

Entre os novos nomes inscritos, estão os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, os volantes Facundo Bernal e Nonato e o meia Kevin Serna. Por outro lado, Alexandre Jesus, Marlon, Marcos Pedro, Calegari e Douglas Costa foram os atletas que saíram da lista.

No entanto, a equipe terá um problema para o duelo de ida contra o Grêmio, nesta terça-feira (13), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira. Afinal, Ignácio terá que cumprir suspensão, visto que foi no duelo classificatório da pré-Libertadores deste ano, entre Sporting Cristal, do Peru, e Always Ready, da Bolívia.

Por fim, caso o Fluminense avance às quartas de finais, poderá substituir mais três atletas da relação de 50, que está em mãos da entidade continental.

