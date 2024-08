Ignácio desfalca o Fluminense contra o Grêmio; Mano opina sobre estreia

Ignácio em ação com a camisa do Fluminense no clássico com o Vasco - (crédito: - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Sem Thiago Silva para o clássico com o Vasco, o técnico Mano Menezes decidiu promover a estreia do zagueiro Ignácio pelo Fluminense. Assim, o defensor esteve em campo, como titular, na derrota por 2 a 0 para o Cruz-Maltino. Na coletiva, o comandante analisou o primeiro jogo do novo reforço tricolor para a sequência da temporada.

“Sobre o Ignácio, primeiro tínhamos uma situação: eu gosto muito de cuidar das contratações que a gente faz para que elas tenham exatamente o desempenho que ele teve no jogo. Segundo: fizemos hoje porque ele não pode jogar o jogo da Libertadores, ele está suspenso ainda (por cartões recebidos) do seu clube anterior (Sporting Cristal). Nós não vamos tê-lo na terça, a intenção era tê-lo hoje numa condição boa. E fiquei muito feliz com a estreia dele. Confirma o acréscimo que esperávamos dele”, disse.

No entanto, o jogador não estará no jogo de ida das oitavas da Libertadores, contra o Grêmio. Afinal, o zagueiro terá que cumprir suspensão, visto que foi no duelo classificatório da pré-Libertadores deste ano, entre Sporting Cristal, do Peru, e Always Ready, da Bolívia. A informação é do portal “ge”.

Por outro lado, o Fluminense inscreveu todos os reforços desta janela de transferências. Além de Ignácio, Thiago Silva, Facundo Bernal, Nonato e Kevin Serna estão aptos para atuar na competição continental.

Por fim, o Tricolor mede forças com o Grêmio nesta terça-feira (13), pelo jogo de ida das oitavas de finais da Libertadores. O duelo acontece às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, estádio do Coritiba, porque o Imortal Tricolor ainda não pode usar seu estádio em virtude dos alagamentos de maio.

