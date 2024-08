Fundo de Investimento da Arábia Saudita faz proposta bilionária a Vini Jr

O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) deseja formalizar o maior contrato da história do esporte e impactar o mundo do futebol. Afinal, eles têm interesse em Vini Jr, do Real Madrid, para ser o embaixador do país até a Copa do Mundo de 2034. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o intuito é trazer o atacante para o Al-Ahli, e as conversas já tiveram início com o clube merengue. De acordo com o “The Athletic”, o Real aceita negociar apenas pelo valor da multa rescisória: € 1 bilhão (R$ 6 bilhões), porém os sauditas querem dialogar.

Internamente, o Fundo pretende impactar tirando um jovem, de 24 anos, candidato à Bola de Ouro, do principal clube do mundo. Mostrar não só o crescimento do futebol no país, como também o projeto de organização da Copa do Mundo de 2034.

Números impressionam

Extraoficialmente, o fundo árabe sinalizou com um contrato que ultrapassa as cifras de € 1 bilhão (R$ 6 bilhões) em cinco anos entre salários e bônus. Valores que colocam a negociação como algo sem precedentes na história do esporte, tornando o jogador como o mais caro da história.

Assim, Vini Jr superaria os € 222 milhões pagos pelo PSG ao Barcelona por Neymar. Além disso, o atacante se tornaria o mais bem pago em todos os tempos em todas as modalidades.

Por fim, a oferta árabe supera também os 700 milhões de dólares que o japonês Shohei Otani recebe no Los Angeles Dodgers, de baseball, por cinco anos. Atualmente, o Al-Ahli conta com os brasileiros Roberto Firmino e Ibañez em seu elenco, e as negociações pelo novo atacante acontecem há um mês.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.