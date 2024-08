Treinador do Benfica revela desejo de David Neres de deixar o clube

David Neres quer deixar o Benfica e deve acertar com o Napoli, da Itália - (crédito: - Foto: Filipe Amorim/AFP via Getty Images)

Depois da derrota do Benfica para o Famalicão, por 2 a 0, na estreia do Campeonato Português, o técnico Roger Schmidt confirmou que David Neres está de saída do clube. De acordo com o comandante, o brasileiro, ex-São Paulo, pediu para deixar os Encarnados após dois anos. Ele, portanto, tem negociações avançadas com o Napoli, da Itália.

“Posso confirmar que David Neres quer sair. Há conversas concretas com o novo clube. Os clubes estão em contato e preciso de jogadores que se esforcem ao máximo”, afirmou Roger Schmidt.

Segundo a emissora italiana Sky Sport, o Napoli está disposto a pagar € 25 milhões (R$ 153 milhões) pelo atleta brasileiro. No momento, o Benfica pede € 30 milhões (R$ 184 milhões), contudo pode ceder e liberar o jogador pelo valor proposto pelo clube italiano. O São Paulo, como clube formador, tem direito a 3% do valor.

Vale lembrar que Neres esteve nos seis amistosos de pré-temporada. Por outro lado, não participou da derrota para o Famalicão. Em duas temporadas, ele fez 17 gols e anotou 25 assistências em 83 partidas e conquistou o título do Campeonato Português em 2022/23.

