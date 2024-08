Seleção Feminina desembarca no Rio de Janeiro após a prata

A Seleção Brasileira Feminina de futebol desembarcou neste domingo (11), no Aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro. A delegação deixou Paris na tarde do mesmo domingo e retornou ao Brasil em voo fretado da CBF. As meninas retornaram com uma medalha olímpica após 16 anos.

No sábado (10), o Brasil perdeu para os Estados Unidos na final do futebol feminino dos Jogos Olímpicos e ficaram com a medalha de prata. A última vez que as brasileiras retornaram com alguma premiação, também foi com a prata, mas nas Olímpiadas de Pequim, em 2008.

“Primeiramente, quero agradecer a todos: torcida, CBF que trouxe nossos familiares… É a primeira olimpíada de muitas de nós. E foi uma superação. Tivemos lesões, atletas jogando no limte. Tenho orgulho, pois esta prata vale ouro. Afinal, fizemos uma grande competição, vencendo seleções mais bem ranqueadas na Fifa, como França e Espanha, A gente é merecedora dessa medalha”, disse Gabi Portilho, após a derrota para as americanas.

Agora, as jogadoras deixam a seleção feminina e se reapresentam aos seus clubes para o restante da temporada. Aliás, vale lembrar que 12 delas atuam no exterior, enquanto 10 jogam no futebol brasileiro.

Além disso, um novo ciclo se inicia. A Seleção retorna com grandes marcas e nomes que podem se consolidar de vez. Em contrapartida, deve perder líderes do elenco e sua ”rainha” Marta. O processo agora é para o próximo grande evento do futebol feminino: a Copa do Mundo de 2027 que será disputado em solo brasileiro.

