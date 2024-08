Santos inicia semana querendo acertar com mais reforços

O Santos inicia a semana querendo reforçar seu elenco para o restante da temporada. Com apenas Billy Arce anunciado nesta janela de transferência, o Peixe tenta acelerar o ritmo para que Fábio Carille ganhe mais opções nos próximos jogos. O grande objetivo é acertar as contratações dos atacantes Wendel e Nije.

Wendel, de 23 anos, pertence ao Porto, de Portugal, mas atuou pela equipe B na temporada passada. O jogador seria emprestado ao Peixe com valor de compra fixado ao fim do contrato. Além disso, o Santos está disposto a pagar 500 mil euros (aproximadamente R$ 3 milhões) pelo empréstimo, que seria abatido caso o clube venha a adquirir o atleta em definitivo. Contudo, a negociação não avançou nos últimos dias.

Quem interessa também é Njie. O jogador de Gâmbia, de 30 anos, joga no Al-Markhiya SC, do Qatar, e tem vínculo com o clube até junho do ano que vem. O atacante tem passagens pela seleção de seu país, com sete jogos até o momento. Na Europa, atuou por seis temporadas no Boavista, de Portugal, antes de se aventurar no clube qatari. Pode atuar pelas beiradas ou até mesmo centralizado. O jogador virou um dos alvos do Peixe, mas as conversas ainda seguem.

Santos de olho em reforços para outros setores

Os atacantes são os principais objetivos da diretoria no momento. Contudo, não são os únicos. O Peixe ainda tem outros alvos no mercado, como a possibilidade de contratar mais um zagueiro após a saída de Joaquim. Além de nomes para outros setores do elenco, dependendo de oportunidades do mercado.

O clube também tem conversas avançadas para contratar o goleiro Renan, que está no Juventude. O arqueiro de 35 anos chegaria para ser o substituto de Brazão na disputa da Série B. O acerto está praticamente certo, mas ainda não houve o anúncio oficial.

