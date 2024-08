Vasco tem apenas um suspenso para próxima rodada do Brasileirão

O Vasco tem um desfalque conhecido para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, um dos heróis da vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, no último sábado (10), levou o terceiro amarelo da série e não enfrenta o Criciúma, no domingo (18).

Trata-se de Victor Luís, autor do segundo gol no triunfo cruz-maltino no Nilton Santos. Ainda no primeiro tempo do clássico, o lateral-esquerdo apelou e derrubou Arias com falta próximo à área, recebendo o que foi o primeiro cartão amarelo do jogo.

Dessa forma, o jogador não poderá ser relacionado contra o Criciúma, em jogo da 23ª rodada do Brasileirão, no Heriberto Hülse. Assim, Lucas Piton deverá voltar à titularidade. Poupado, o camisa 6 não constou entre os relacionados contra o Flu, descansando exatamente para a sequência da temporada.

Outros quatro jogadores pendurados contra o Tricolor passaram ilesos. David, Hugo Moura, Adson e João Victor seguem com dois amarelos na série. Já Rossi e Praxedes, também pendurados, sequer constavam entre os relacionados, indicando uma saída num futuro próximo. Por outro lado, Rayan sofreu seu segundo amarelo na competição e está, agora, na berlinda.

Mas Victor Luís não é o único desfalque do Vasco para encarar o Criciúma. Afinal, o departamento médico do clube ainda conta com quatro jogadores. Jair, Paulinho, Coutinho, Estrella e Alex Teixeira seguem lesionados.

