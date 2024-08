Casa cheia! Torcida do Botafogo esgota ingressos para jogo com Palmeiras

Torcida do Botafogo esgotou ingressos para partida contra o Palmeiras no Nilton Santos - (crédito: Vitor Silva/Botafogo)

E para um jogo decisivo, a torcida do Botafogo vai lotar o Nilton Santos. O Alvinegro anunciou no início da tarde desta segunda-feira (12) que os ingressos disponíveis para a partida contra o Palmeiras, pelo jogo de ida da Copa do Brasil, estão esgotados. Ou seja, casa cheia na próxima quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília).

???? VAI PEGAR FOGO ???? INGRESSOS ESGOTADOS PARA O DUELO COM O PALMEIRAS, NO NILTON SANTOS, PELAS OITAVAS DA CONMEBOL LIBERTADORES! ????????? #VAMOSBOTAFOGO pic.twitter.com/MSYaerwhMS — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 12, 2024



Os torcedores alvinegros esgotaram a carga de pouco mais de 34 mil ingressos dois dias antes da partida. O duelo entre as equipes tem um toque de rivalidade recente – quando o Verdão tirou o título do Campeonato Brasileiro do clube carioca na última temporada, que se iniciou em uma virada histórica time paulista contra o Botafogo no Nilton Santos. Alé disso, fora de campo, há o incessante embate entre o dono da SAF do Glorioso, John Textor, com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

Dessa forma, a partida que já é decisiva por si só, ainda mais em se tratando de um campeonato que o Alvinegro nunca conquistou, ganha um novo enredo: a do revanche. É o que a torcida espera desde quando houve o sorteio que definiu o confronto entre Botafogo e Palmeiras pelas oitavas de final.

Nos últimos três duelos, o time carioca leva a melhor. São duas vitórias por 1 a 0 – uma no Allianz Parque, no Brasileirão de 2023, e outra no Nilton Santos, pelo Brasileiro desta temporada. Apenas uma derrota, a de virada por 4 a 3, também no Rio de Janeiro no ano passado. O jogo de volta será portanto, em São Paulo, na próxima semana.

