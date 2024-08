Atlético de Madrid anuncia a contratação de Julián Álvarez

Julián Álvarez é o novo reforço do Atlético de Madrid para a próxima temporada - (crédito: - Foto: Divulgação / Atlético de Madrid)

O Atlético de Madrid anunciou, nesta segunda-feira (12), a contratação do atacante Julián Álvarez, ex-Manchester City. Assim, o jogador, de 24 anos, assinou contrato de 2030 com os espanhóis, que teriam pago cerca de € 80 milhões (R$ 481 milhões). Esta é a maior venda da história do clube inglês.

Logo após participar da Copa América e disputar o torneio de futebol masculino das Olimpíadas com o time sub-23, o atleta já está em Madri. Com isso, passou por exames médicos e assinou contrato para reforçar a equipe na próxima temporada.

Vale lembrar, que na última sexta-feira (9), o técnico Pep Guardiola deu uma declaração em tom de despedida sobre o atacante. Além disso, disse que é grato por tudo que passaram juntos pelo Citizens e que o atacante quer um novo desafio na carreira.

No todos los héroes usan capa. Algunos de ellos llevan el número 19. ¡Consigue la camiseta de Julián Alvarez en la tienda online o en nuestras tiendas oficiales de la Comunidad de Madrid! ???????? ? https://t.co/9Mw9iCxwL3

???????? ? https://t.co/8uWl7RfxkV pic.twitter.com/OYNa1AgGqr — Atlético de Madrid (@Atleti) August 12, 2024

“Não sei a razão, mas me disse que quer um novo desafio, que sente que é o que precisa fazer. Na temporada passada, jogou muitas vezes, em alguns momentos com Erling (Haaland), mas entendo que em certos momentos não jogou. Muitas vezes, o clube que tem a decisão final, mas disse que os contratos podem ser rompidos. Se não está feliz, por que deveria estar aqui? Ele acredita que seu período deve terminar, então está tudo bem. Os clubes chegaram a um acordo e isso é tudo”, disse o técnico.

Em 2022, o Julián Álvarez chegou ao Manchester City vindo do River Plate e ficou por duas temporadas. No total, o argentino soma 36 gols e 17 assistências em 103 partidas, com seis títulos, entre eles a Champions League de 2022/23.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.