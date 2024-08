Corinthians prepara nova oferta, mas LDU reluta para liberar Alex Arce

O Corinthians segue interessado na contratação do atacante Alex Arce, da LDU. Os equatorianos já recusaram a primeira oferta, de R$ 13,7 milhões, e informaram que não tem intenção de negociar o jogador neste momento. Contudo, o Timão segue esperançoso para contar com o atleta e vai aumentar a proposta.

No entanto, o clube equatoriano não tem intenção de se desfazer do atacante, que tem ótimos números em 2024. Afinal, chegou em fevereiro e disputou 25 partidas pela LDU, com 20 gols anotados. Além disso, a janela de transferências do país fechou no fim de julho e, assim, não seria possível contratar um substituto para o centroavante. Para piorar a situação, o outro atacante do time equatoriano, Michael Estrada, machucou-se na última partida e não tem previsão de retorno.

Assim, a LDU deve seguir relutando para vender o jogador. Por outro lado, o empresário de Arce, Miguel Gareppe, ainda acredita no desfecho positivo da negociação. A expectativa é de que as conversas tenham um desfecho nessa semana, seja ele positivo ou negativo.

“Alex teve uma boa temporada, já vem desde o ano passado com um número importante de gols, chamou atenção de muitos mercados. O Corinthians fez uma primeira oferta à Liga, estamos esperando uma questão interna do clube para prosseguir com a negociação”, disse o empresário.

Corinthians atrás de um atacante

A contratação de um atacante é prioridade no Corinthians. Para o setor, o clube já anunciou a chegada de Talles Magno, que estreou no último sábado (10) marcando gol. Além de Arce, o Timão tem interesse em Gonzalo Plata, do Al-Sadd.

