Possível nova terceira camisa do São Paulo vaza nas redes sociais

Vazou nesta segunda-feira (12), nas redes sociais, a possível nova terceira camisa do São Paulo. O uniforme será lançado pela New Balance, fornecedora esportiva do Tricolor Paulista, ainda nesta semana. Contudo, fotos da camiseta começaram a circular no “X”, antigo Twitter.

O modelo, majoritariamente preto, tem manchas vermelhas. Elas estariam simulando a cor das fumaças usadas pelos torcedores do São Paulo em momentos como a recepção do ônibus no Morumbis. Inclusive, a ação de marketing do novo uniforme iniciou sua divulgação neste domingo (11).

Pouco antes do embate contra o Atlético Goianiense, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro, o ônibus que trouxe os jogadores continha ”spoilers” do novo modelo. A fornecedora esportiva também confirmou que a torcida seria a homenageada na nova camiseta. A campanha, aliás, brincará com o slogan “Torcida que conduz” e ganha o tema “Camisa que Conduz”.

Contudo, a nova camiseta não agradou aos torcedores nas redes sociais. Muitos adeptos utilizaram o ”X” para criticar a New Balance sobre o novo modelo.

Sempre foi difícil fazer uma terceira camisa pro São Paulo mas pqp isso aqui é sacanagem pic.twitter.com/XZMpgLgqyM — VULGÃO??? ?????‍???? (@VULGAOTT) August 12, 2024

“A terceira camisa do São Paulo homenageia os torcedores” eu me sentindo horroroso vendo a homenagem pic.twitter.com/gyaC59aH1y — Lucas Manetta (@LucasManetta) August 12, 2024

Se fosse o clube teria vergonha de lançar uma camisa dessa. Essa aí só perdi para aquela amarela feita pela under Armour. Feia demais — ?Σ??IKΣ D?MI?G?ΣZ ????? (@MH_DOMINGUEZ) August 12, 2024

