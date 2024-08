Santos inicia preparação para o duelo contra o Avaí

O Santos iniciou sua preparação para o duelo contra o Avaí no próximo sábado (17), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 21° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O elenco se reapresentou durante a manhã desta segunda-feira, no CT Rei Pelé, e o técnico Fábio Carille deve ganhar retornos importantes para o embate.

Afinal, o zagueiro Gil, que havia desfalcado o Peixe contra o Paysandu por conta de dores lombares, treinou normalmente. A expectativa é que ele esteja à disposição do treinador para o embate. Recuperado de lesão muscular na região posterior da coxa direita, o meia Bernardo também participou da atividade com os demais jogadores.

Já os titulares contra o Paysandu, em Belém, fizeram uma atividade leve no gramado, enquanto o restante realizou um trabalho mais técnico. Contudo, para o duelo contra o Avaí, Fábio Carille também terá desfalques.

JP Chermont, com um entorse no tornozelo esquerdo, permaneceu em atividades internas e ainda é dúvida. Caso não tenha condições, Rodrigo Ferreira será mantido no time titular. Hayner corre por fora. Além disso, o atacante Willian Bigode, que recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Paysandu, precisará cumprir suspensão automática e também está fora do duelo.

Um provável Santos tem: Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira (JP Chermont), Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Furch. O Peixe lidera a Série B com 37 pontos, mas precisa vencer para não perder o posto, já que o Novorizontino tem 36 e o Mirassol, 35.

