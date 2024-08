São Paulo negocia saída antecipada do atacante Juan

O atacante Juan não deve mais jogar pelo São Paulo. O jogador tem um pré-contrato assinado com o Southampton, da Inglaterra, e vai deixar o clube no começo de 2025. Contudo, o Tricolor negociou com o clube inglês a saída antecipada da Cria de Cotia e ele não deve mais atuar no Morumbis.

Pela liberação, o São Paulo receberá uma compensação financeira de 900 mil euros (R$ 5,4 milhões). Há ainda uma bonificação de mais valia engatilhada. Juan deve ser emprestado de início para o Göztepe, da Turquia, que faz parte do mesmo grupo e que tinha urgência em um reforço para a posição. Por conta disso, o Southampton fez um esforço a mais para contar com o atleta o mais rápido possível.

Aos 22 anos, o atacante está em sua quarta temporada com o time profissional do Tricolor Paulista. No total, ele tem sete gols marcados e cinco assistências. Ele vinha recebendo elogios de Zubeldía, mesmo com as críticas vindas da torcida. Contudo, nunca conseguiu se firmar no elenco titular.

Além de Juan, o Southampton também tenta a liberação do lateral-esquerdo Welington, que também assinou um pré-contrato com o clube inglês. Contudo, o São Paulo achou a oferta inicial muito baixa. Além disso, não tem a intenção de aceitar a saída do jogador neste momento, já que ele é titular absoluto e não tem um substituto imediato.

Tanto Welington quanto Juan estão nos últimos seis meses de vínculo com o São Paulo, o que permite que assinem esse tipo de acordo com outra equipe. O clube tentou renovar com os dois jogadores, mas não obteve sucesso.

