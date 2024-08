Álvaro Morata anuncia separação e desmente rumores de traição

O casamento de Álvaro Morata, do Milan, e Alice Campello chegou ao fim. O término, confirmado pelo jogador nas redes sociais, ocorreu em comum acordo e após ”algum tempo de reflexão” do ex-casal. Vale destacar que recentemente alguns rumores de uma suposta traição na relação passaram a circular na mídia espanhola.

“Após algum tempo de reflexão, eu e Alice tomamos a decisão de seguir caminhos diferentes. Uma relação maravilhosa e de respeito mútuo, em que nos amamos e nos ajudamos muito”, iniciou o jogador em seu anúncio.

Morata e Alice se casaram em 2017 e tiveram quatro filhos durante o longo relacionamento. Juntos, ostentavam o status de um dos casais mais sólidos do meio esportivo, com aparições e declarações frequentes nas redes sociais. Campello inclusive ganhou destaque recentemente com a efusiva comemoração do título espanhol na Eurocopa 2024.

Morata confirma término

Os rumores do fim do casamento começaram após internautas notarem uma mudança no perfil do ex-casal. Morata tirou a descrição “marido de” da sua bio, enquanto Campello apagou a parte que dizia “esposa de”. Mas não parou por ai, pois Alice também retirou o sobrenome de Álvaro de seu perfil.

Não demorou muito para os rumores de uma suposta traição surgirem na mídia local como possível causa do término. Contudo, segundo o comunicado do casal, a relação se desgastou por conta própria e não teve interferência de terceiros.

“Foram anos maravilhosos e como resultado deles, os nossos quatro filhos, que, sem dúvida, são a melhor coisa que fizemos. Estamos passando por uma decisão dolorosa pela qual pedimos respeito e empatia”, e prosseguiu Morata:

“Não inventem histórias para um minuto de destaque pois, repito, nunca houve falta de respeito. Houve apenas muitos mal-entendidos que aos poucos desgastam. Alice sempre terá um lugar especial no meu coração e tudo o que vivemos juntos e há um grande aprendizado”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.