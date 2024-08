Fluminense defende grande invencibilidade na Libertadores

Após ver sua sequência de cinco jogos sem perder no Brasileirão cair por terra, o Fluminense se vira para a disputa da Libertadores. Afinal, nesta terça-feira (13), visita o Grêmio, pelas oitavas de final – jogo de ida.

E, na competição onde é o atual campeão, o Flu ostenta uma importante invencibilidade. A equipe, que conquistou a Glória Eterna na temporada passada, não sabe o que é perder há mais de um ano pelo torneio.

São, assim, 14 jogos sem derrota para o Fluminense na principal competição da América do Sul. O último revés foi diante o River Plate, em 7 de junho de 2023, no Más Monumental, em Buenos Aires, pela quinta rodada da fase de grupos.

Desde então, o Tricolor carioca engatou uma importante sequência sem perder: são nove vitórias no período e cinco empates. Nesta edição, o clube avançou em primeiro de sua chave, com quatro vitórias e dois empates. Bateu Colo-Colo (duas vezes), Cerro Porteño e Alianza Lima. Vale salientar, então, que esta é a maior sequência invicta da história do Fluminense na competição continental.

O jogo contra o Grêmio ocorre nesta terça-feira, no Couto Pereira, em Curitiba, e vale pela ida das oitavas de final da Libertadores. A volta está marcada para a outra terça (20), no Maracanã.

