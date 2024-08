Veja quanto Flamengo ganharia na venda de Vini Jr pelo Real Madrid

Um dos maiores nomes do futebol mundial, Vini Jr, do Real Madrid, entrou na mira do futebol árabe. O Fundo de Investimento da Arábia Saudita fez uma proposta bilionária para o atacante, que começou a carreira no Rubro-Negro. Assim, o clube carioca ganharia uma bolada caso a negociação avance.

A proposta pelo jogador do Real Madrid seria o maior contrato da história do esporte. A ideia era contar com o craque no Al-Ahli e que ele fosse o embaixador do país até a Copa do Mundo de 2034. Os Merengues, contudo, só aceitam negociar pelo valor da multa rescisória: 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6 bilhões), porém os sauditas querem dialogar. No entanto, de acordo com o portal “The Athletic“, o brasileiro recusou a oferta.

Por ser o clube formador, o Flamengo receberia por essa negociação por meio do mecanismo de solidariedade criado pela Fifa. Assim, com direito a 2,5% do valor total da transferência, o Rubro-Negro lucraria em torno de R$ 150 milhões nessa negociação.

Valores por Vini Jr



Extraoficialmente, o fundo árabe sinalizou com um contrato que ultrapassa as cifras de 1 bilhão de euros (R$ 6 bilhões) em cinco anos, entre salários e bônus. Valores que colocam a negociação como algo sem precedentes na história do esporte, tornando o jogador como o mais caro da história.

Assim, Vini Jr superaria os 222 milhões de euros pagos pelo PSG ao Barcelona por Neymar. Além disso, o atacante se tornaria o mais bem pago em todos os tempos em todas as modalidades.

Por fim, a oferta árabe supera também os 700 milhões de dólares que o japonês Shohei Otani recebe no Los Angeles Dodgers, de baseball, por cinco anos. Atualmente, o Al-Ahli conta com os brasileiros Roberto Firmino e Ibañez em seu elenco, e as negociações pelo novo atacante acontecem há um mês.

Vini Jr no Flamengo

Com a camisa rubro-negra entre 2017 e 2018, Vini Jr disputou 69 partidas, marcou 14 gols e contribuiu com cinco assistências. Atualmente, o brasileiro é o grande favorito para vencer a Bola de Ouro, que será entregue no dia 28 de outubro, em Paris. Os finalistas serão revelados no dia 4 de setembro.

