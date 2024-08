São Paulo tenta a contratação de zagueiro do Sassuolo, da Itália

Ruan é formado nas divisões de base do Grêmio - (crédito: Foto: Divulgação / Sassuolo)

O São Paulo tem novo alvo para reforçar o sistema defensivo para a sequência da temporada. Sem Diego Costa, vendido ao Krasnodar, da Rússia, o Tricolor aposta suas fichas no zagueiro Ruan, de 25 anos, que atua no Sassuolo. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista italiano Gianluca Di Marzio, especialista no mercado de transferências.

O agente do jogador viajou nesta segunda-feira para tentar finalizar a negociação. O Tricolor quer, inicialmente, empréstimo de uma temporada. Ele tem contrato com os italianos até junho de 2026.

Caso acerte a contratação, o São Paulo contará com seis zagueiros no elenco à disposição do técnico Luis Zubeldía. Afinal, são eles: Arboleda, Alan Franco, Ferraresi, Sabino e o jovem Matheus Belém.

Ruan tem passagens pelas categorias de base do Novo Hamburgo e do Grêmio, clube pelo qual se profissionalizou. Além disso, no Tricolor gaúcho, foram 63 partidas em três temporadas. Em seguida, foi negociado com o Sassuolo em 2021.

O zagueiro não ficará à disposição do São Paulo para a disputa das oitavas de final da Libertadores. Isso porque o prazo de inscrição encerrou-se na última sexta-feira (9). Contudo, a Conmebol permitia registro provisório com o compromisso de regularizar qualquer jogador até esta segunda-feira (12), o que não deve ocorrer com Ruan.

