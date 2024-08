Grupos de Chelsea e Textor querem tirar Rayan do Vasco

O jovem Rayan, do Vasco, está na mira de grandes europeus. A BlueCo, consórcio dono do Chelsea, a Eagle Football, de John Textor, e o Sporting (POR) demonstraram interesse na joia de 18 anos.

Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, em publicação nesta segunda-feira (12), o Cruz-Maltino conversa com as empresas, que podem vir a pagar, então, 10 milhões de euros (cerca de R$ 60,1 milhões no câmbio atual) pelo jogador de 18 anos.

O Vasco enxerga Rayan com grande potencial, com o jovem aparecendo em listas de maiores promessas do futebol mundial, mas não descarta a venda, ainda de acordo com a publicação. A última renovação de Rayan com o clube, aliás, foi em 2022. Ele assinou contrato até o fim de 2025, faltando, assim, menos de 18 menos para o fim deste vínculo.

Ele estreou profissionalmente em junho de 2023, logo anotando seu primeiro gol e batendo recorde na Colina. Superou Roberto Dinamite, tornando-se, aos 16 anos, o jogador mais jovem a marcar pelo Vasco na história do Brasileirão. Em 2024, ele atuou em 18 partidas, marcando um gol pelo time profissional. Ao todo, são 26 partidas e dois gols marcados.

Ao lado de Estevão, do Palmeiras (e já negociado com o Chelsea), Rayan foi artilheiro da Seleção Brasileira no Mundial Sub-17, disputado na Indonésia, em 2023. O Brasil acabou eliminado nas quartas de final para a Argentina.

