Rossi fala sobre estratégia para Flamengo conseguir vantagem contra Bolívar

Foco na estratégia! Rossi, experiente goleiro do Flamengo, falou sobre a importância do time carioca abrir uma vantagem no placar contra o Bolívar, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A partida será no Maracanã, na quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília).

“Temos que nos preparar da melhor maneira para fazermos um grande jogo na quinta-feira, pela Libertadores, e para fazermos uma grande diferença para depois irmos jogar na altitude”, reforçou o jogador.

A ideia é que o Rubro-Negro consiga uma boa vantagem no saldo de gols para não passar aperto no jogo de volta, uma vez que jogar nos mais de 3.640 metros de altitude de La Paz traz dificuldade para os brasileiros. Com isso, a estratégia é definir a classificação já no duelo de ida.

Além disso, o Flamengo ainda tem outro jogo decisivo na semana: o duelo contra o Botafogo no próximo domingo (18), no Nilton Santos, às 18h30 (de Brasília). Dessa forma, o goleiro lembrou do confronto e afirmou que, apesar do jogo pela Libertadores, a equipe terá tempo para pensar e se preparar.

“A gente sempre pensa jogo a jogo. Primeiro o jogo da Libertadores e depois o clássico. Temos tempo para pensar e para a preparação”, disse Rossi.

A partida marca mais uma briga direta pela liderança do Brasileirão. O Alvinegro é o líder, com 43 pontos. Por outro lado, o Rubro-Negro está na terceira colocação, com 41.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.