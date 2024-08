‘Voltamos a ser respeitadas’, diz Marta sobre a conquista da medalha de prata

As jogadas da Seleção Brasileira feminina, que conquistaram a medalha de prata em Paris, estiveram na sede da CBF nesta segunda-feira (12). Em discurso no auditório da entidade, Marta enalteceu a trajetória da Canarinho, e afirmou que o Brasil voltou a ser respeitado com essa conquista.

“A superação que a gente teve nessa competição, ela fala por si, e vale muito mais do que uma medalha ou a cor dela. A gente chegou desacreditada por muitas pessoas, por muita gente, e sendo motivo de desconfiança, até mesmo se chegaria à final. Vieram as adversidades e foi aí que a gente mostrou que é uma equipe, que é uma união, que é uma unidade. A gente disse antes de sair do Brasil que a Seleção estava indo para as Olimpíadas para jogar seis partidas. A gente falou que ia chegar nessa final. E não desacreditamos em nenhum momento”, iniciou Marta, em evento que contou com funcionários da CBF, como o técnico Dorival Júnior, da Seleção masculina.

“A cada pancada que tomava, a gente levantava mais forte ainda. Então essa medalha aqui, ela representa tudo isso. Ela representa uma luta que começou lá atrás, com as pioneiras, com todas as dificuldades, mas para que hoje a gente estivesse aqui novamente celebrando. Celebrando uma vitória que é de todos. Que é de todas aquelas pessoas que realmente, desde o princípio, sempre apoiaram a nossa modalidade. Assim, estou muito feliz, muito orgulhosa. Aliás, quero agradecer a todas as minhas companheiras. Nossa Seleção voltou a ser respeitada”, completou.

Além de homenagear as atletas no auditório, a CBF estampou imagens das jogadoras e do técnico Arthur Elias na fachada do prédio, na Zona Oeste do Rio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.