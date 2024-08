Sem Vitor Roque, Barcelona perde feio para o Monaco no Troféu Joan Gamper

O Barcelona encerrou sua pré-temporada com o pé esquerdo. Afinal, perdeu o tradicional Troféu Joan Gamper por 3 a 0 para o Monaco, nesta segunda-feira (12), no Estádio Olímpico Lluís Companys. Foi a primeira vez em 12 anos que os catalães não levantam o caneco do torneio amistoso. Para piorar, foi o placar mais elástico sofrido desde 1994.

O primeiro tempo ficou aquém do esperado, mesmo levando em consideração que as equipes estão em fim de pré-temporada. A melhor chance da etapa foi do Barcelona, com Raphinha.

Na volta do intervalo, o Monaco abriu o placar logo aos quatro minutos. Iñigo Martínez saiu jogando mal, Bernal estava desatento, e Camara roubou a bola na área. Dessa maneira, ficou fácil para deslocar Ter Stegen e sair para o abraço.

Antes que pudesse reagir, o Barcelona levou o segundo gol do time do Principado. Em assistência de Minamino, Embolo colocou a bola no fundo da rede. Com o placar elástico, o técnico Hansi Flick fez diversas alterações. No fim da etapa, Mawissa fez o terceiro dos Monegascos e deu números finais à partida.

Vitor Roque não é relacionado no Barcelona

Se com Xavi Hernández o brasileiro não tinha boa relação e praticamente não era aproveitado em jogos do Barcelona, a situação parece não mudar com Hansi Flick. O atacante não foi relacionado para o duelo com o Monaco, mas compareceu ao estádio para acompanhar a partida.

A diretoria do clube culé indicou que vai negociar o jogador nesta janela de transferências, segundo o jornal “Marca”. Dessa maneira, ela já comunicou o cenário ao empresário do jogador, André Cury, na última semana. Assim, ficou definido que ele será emprestado.

Vitor Roque ainda não foi inscrito no Barcelona para a disputa do Campeonato Espanhol. Os catalães estreiam no próximo sábado (17), contra o Valencia.

O brasileiro foi ausência dos treinos de sábado e e domingo por conta de mal estar e febre, segundo comunicado emitido pelo Barcelona.

Fair Play Financeiro de La Liga

O clube catalão tenta se adequar ao Fair Play Financeiro de La Liga. Com isso, a diretoria necessita da entrada de mais dinheiro para arcar com os custos do futebol profissional.

Recentemente, o Barça viu o seu limite salarial imposto pelo Fair Play Financeiro de La Liga despencar de 648 milhões de euros em 2022/23 para 270 milhões de euros em 2023/24. Por outro lado, a folha atualmente gira em torno de 492 milhões de euros (R$ 2,7 bilhões), ou seja, uma diferença de 222 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) para o permitido.

Por fim, vale lembrar que os culés anunciaram a contratação do meio-campista Dani Olmo, destaque da última Eurocopa, na semana passada. Era, portanto, um desejo do próprio atleta em atuar pelo clube, onde teve uma passagem na base, durante sua formação.

