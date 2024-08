Após acordo com a Globo, Libra discute propostas por direitos internacionais

Após o acordo com a Globo para o período de 2025 a 2029 pelos direitos de transmissão do Brasileirão, a Libra avança para a última fase de negociações relacionadas a este ciclo. Agora, o grupo está negociando os direitos internacionais e de “betting”, que envolvem parcerias com casas de apostas que transmitem os jogos. O acordo com a Globo é de abril deste ano – clique aqui para ler mais sobre o acerto.

A informação é do “UOL”, em publicação nesta segunda-feira (12). Assim, na última sexta-feira (9), em São Paulo, houve uma reunião com a presença de representantes de Brusque, Flamengo, Grêmio, Guarani, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vitória, além de Atlético-MG, Bahia e Paysandu – estes, de forma virtual. Na reunião, o grupo avançou nas negociações.

A Libra só é responsável pela negociação dos direitos dos clubes mencionados acima, diga-se. Outros clubes estão sob a responsabilidade da Liga Forte União, grupo que também está em conversações para a venda desses direitos. Ainda não há, porém, acordo com outra empresa para a transmissão no Brasil.

A Record se destacou como a principal candidata para os direitos de TV aberta após a retirada do SBT. Ainda de acordo com a publicação, as negociações para os direitos de TV fechada e pay-per-view do grupo estão pendentes.

