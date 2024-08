Cerrado fica de fora do NBB 2024/25 para priorizar liga feminina

Dimitri Ramos, presidente do Cerrado, explicou os motivos da saída do time do NBB - (crédito: Paulo Martins)

O Distrito Federal voltou a ter apenas um representante no principal campeonato do basquete brasileiro. Após quatro temporadas no NBB, o Cerrado decidiu deixar a liga e não retorna para a edição 2024/25, com início marcado para 12 de outubro. O pedido de licença do clube foi para se dedicar à participação na Liga de Basquete Feminino (LBF), prevista para março de 2025. Dificuldades financeiras para competir em posições mais altas na tabela também influenciaram na decisão.

As campanhas no NBB não foram de brilhar os olhos. O time falhou em alcançar os playoffs em todas as ocasiões e amargou a lanterna do torneio em 2022/23, com somente 15,6% de aproveitamento. A melhor campanha havia sido justamente a anterior, quando o time ficou em último, com 10 vitórias em 32 jogos, mas apenas a 15ª colocação e longe de um lugar no mata-mata. Ainda assim, a performance foi avaliada de maneira positiva internamente.

"Teríamos pouco tempo de preparação para um novo NBB, era curto para que nós pudéssemos performar melhor dentro da competição. Das quatro temporadas, eu diria que, em apenas uma, tivemos rendimento insatisfatório diante do esperado. Nas outras três, foi de acordo com o que imaginávamos e adequado com o investimento que fizemos", explica Dimitri Ramos, presidente do Cerrado.

Mesmo com as campanhas conforme o esperado, o desejo da diretoria era montar uma equipe mais forte para brigar entre os oito melhores do país, com chance de participar de competições internacionais. Para isso, no entanto, o investimento precisava ser maior— a falta de patrocínio com cifras altas foi um empecilho. O time segue na procura de apoio para ampliar os horizontes no esporte, mas, enquanto isso, o foco é no trabalho de base e no feminino, com o início da pré-temporada para a LBF em janeiro.

"Essa foi a decisão. Não estamos tristes em sair do NBB. Agora, voltamos nossos olhares à liga feminina, que está em uma crescente. Temos um trabalho legal com as mulheres, então segue algo que tínhamos em prática. Além disso, seguimos com os nossos projetos sociais, a base e descoberta de talentos, inclusive no masculino, em que jogaremos a Liga de Desenvolvimento (para atletas de até 22 anos)", reforça o dirigente.

Na prática, a opção foi migrar o foco do esporte de alto rendimento para a LBF. A expectativa do Cerrado é de assumir o protagonismo da modalidade, criar ídolos do basquete feminino em Brasília e tornar a cidade um polo de referência na modalidade para mulheres.

"Temos uma legião de meninas jogando basquete, então precisamos oportunizá-las. O nosso desejo é que possamos até conquistar novos torcedores, engajar a sociedade, fazer a iniciação esportiva, fazer a formação desses jovens para além das quadras. O DF precisa de uma equipe que tenha esse olhar para o basquete feminino. Por que não a gente? Vamos assumir esse papel", projeta Dimitri.

Enquanto isso, o time não trabalha com um plano de breve retorno ao NBB. O dirigente assume que existem pessoas designadas para procurar patrocínios que façam a equipe ter condições de participar novamente da liga, mas qualquer chance está condicionada a uma situação melhor para disputar na parte de cima da tabela, diferente do objetivo anterior de apenas tentar um lugar nos playoffs. Ainda assim, a torcida é por ter deixado uma marca positiva no torneio.

"Só voltaremos se for para brigar acima, falando sobre competições internacionais. Até porque queremos fazer uma entrega condizente com todo o histórico de amor de Brasília ao basquete. Com o investimento passado, estávamos ali para mostrar a forma de administração e de ser o Cerrado, algo novo para entregar à modalidade. Esse foi nosso principal objetivo, uma palavra forte conquistada com muito esforço, que se chama credibilidade", celebra o presidente.

"Nenhum atleta passou pelo Cerrado sem ter recebido aquilo que foi acordado. Tivemos dificuldades em alguns momentos, mas tudo foi resolvido até o final da temporada. Não teve um motivo especial para que saíssemos do NBB, mas uma razão muito forte que nos levouà LBF. Temos credibilidade junto à liga e aos jogadores, então fizemos algo legal pelo basquete, pelo Cerrado e por Brasília", completa Dimitri.

Apesar da saída da liga ter surpreendido o cenário do basquete candango, a medida não afetou os jogadores e a comissão técnica. Por saber das dificuldades financeiras e não ter aporte de longo prazo, o Cerrado só firmava contratos de uma temporada com os atletas e com o treinador principal, que em todas as ocasiões veio de fora do DF para comandar a equipe. Os profissionais que ficaram são da base e serão aproveitados nas outras competições disputadas na categoria feminina e juniores.

Mesmo sem o Cerrado, o NBB começa a contagem regressiva para a temporada 2024/25 e a bola sobe a partir de 12 de outubro. A saída da equipe candanga fez a liga voltar a 18 times confirmados e terá novidades no formato. Os 16 primeiros se classificam, com confronto entre o 1º e o 16º, 2º e 15º e assim por diante em séries melhor de cinco. O padrão segue até a final, com sequência de jogos 1-2-1-1, ou seja, quem tem a melhor campanha disputa o primeiro jogo como visitante e depois faz duas partidas em casa. Se preciso, será novamente uma fora e depois como mandante. A Copa Super 8 permanece, com os oito melhores do primeiro turno, e o DF continua representado pelo Brasília Basquete.



*Estagiário sob a supervisão de Fernando Brito

