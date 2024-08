Olimpíada: LeBron James repreende atitude de criança durante pedido

Com o ouro, LeBron ajudou os EUA a ficar em primeiro lugar no quadro geral de medalhas em Paris - (crédito: Foto: AFP via Getty Images)

LeBron James viveu um momento polêmico no último domingo (11), antes das comemorações dos EUA pelo ouro no basquete na Olimpíada de Paris. O astro do Los Angeles Lakers foi abordado por uma criança ao desembarcar no local do festa, mas teve uma atitude pouco amistosa com o jovem fã.

Em vídeo que viralizou nas redes sociais, LeBron exibe a medalha de ouro e aparece cercado por alguns seguranças. Ao ser tietado pela criança que buscava uma foto, o astro faz um semblante sério e sinaliza com as mãos de forma a pausar a ação. Em um primeiro momento, não fica nítido o motivo para a reação. Porém, o que pode explicar é o fato do garoto usar o termo “nigga”, considerado racista.

“Pare, não faça isso”, diz o astro do basquete para o pequeno fã.

Veja o momento:

LeBron foi chamado de “n*gga” pelo garoto que tentou tirar uma foto com ele. Aumentando o volume do som você consegue perceber que ele repete isso umas 2 ou 3 vezes. Esse é um termo racista que os donos de escravos usavam para chamar as pessoas negras. Via @goat_br / instagram pic.twitter.com/Sry3JSoZse — Pérolas da NBA (@PerolasdaNBA) August 12, 2024

Entretanto, apesar do momento polêmico, o jogador do Lakers seguiu para o espaço da festa e mostrou descontração ao dançar na porta de entrada do evento.

LeBron fatura o ouro com os EUA na Olimpíada de Paris

O “Dream Team” conquistou o ouro na Olimpíada de Paris após vencer a França por 98 a 87. Foi a 5ª vez seguida que os EUA subiram ao lugar mais alto do pódio nos Jogos.

