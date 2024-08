San Lorenzo x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

O Atlético inicia seu caminho nas oitavas de final da Libertadores. Nesta terça-feira, o Galo enfrenta o San Lorenzo, às 21h30, no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires. Será o primeiro duelo da fase mata-mata. A equipe de Gabriel Milito avançou com a segunda melhor campanha geral na primeira fase e, por isso, jogará a segunda partida dentro de casa.

No retrospecto de apenas quatro confrontos entre as equipes, o Atlético, aliás, leva vantagem com duas vitórias. O San Lorenzo, entretanto, venceu uma partida, enquanto outra terminou empatada. O confronto mais recente foi em 8 de maio de 2019, com empate sem gols em duelo válido pela primeira fase da Copa Sul-Americana.

Como chega o San Lorenzo

O Ciclón alcançou a classificação com a segunda pior campanha entre os times que foram às oitavas. Sob comando do técnico Leandro Romagnoli, a equipe argentina não poderá contar com a dupla Manuel Insaurralde e Gastón Alan Hernández, jogadores que sofreram lesão no ligamento cruzado e possuem previsão de retorno apenas para novembro. O técnico deve utilizar o que tem de melhor no confronto.

O time argentino, aliás, não chega para o confronto em um bom momento. Além de ostentar péssimo aproveitamento no ano, a equipe vive um jejum de vitórias. O time, afinal, não vence há quatro partidas: foram empates com Newell’s Old Boys e Independiente e derrotas para Vélez Sarsfield (pela Copa Argentina) e Tucumán.

Como chega o Atlético

O Galo, aliás, chega para o confronto com desfalques e reforços. O primeiro, aliás, é o atacante Hulk, que se recupera de uma lesão na panturrilha direita. A segunda baixa, inclusive, é o atacante Vargas. O jogador que já havia ficado de fora do clássico contra o Cruzeiro por dores no joelho direito foi cortado pelo mesmo problema.

Milito, por sua vez, terá à disposição todos os reforços recém contratados e já inscritos na competição. Entre eles o mais recente contratado Deyverson, que fez sua estreia no empate com o Cruzeiro. O argentino também contará com Fausto Vera, Lyanco, Alonso e Bernard para o jogo de ida das oitavas de finais. Outra novidade na lista, aliás, é o atacante Alisson, que estava fora da equipe desde o dia 24 de junho após sofrer lesão no ligamento do tornozelo esquerdo.



SAN LORENZO x ATLÉTICO

Oitavas de final da Conmebol Libertadores – Jogo de ida

Data-Hora: 13/8/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: El Nuevo Gasómetro, Buenos Aires, Argentina

SAN LORENZO: Altamirano; Tripichio, Romaña, Herrera e Malcom Braida; Remedi, Irala e Reali; Leguizamon (Barrios), Cuello e Vombergar. Técnico: Leandro Romagnoli.

ATLÉTICO: Everson, Saravia, Battaglia, Alonso, Arana; Otávio, Alan Franco, Bernard (Fausto Vera), Scarpa, Paulinho e Deyverson (Cadu). Técnico: Gabriel Milito.

Árbitro: Gustavo Adrian Tejera Capo (URU)

VAR: Andres Ismael Cunha Soca (URU)

Onde assistir: Paramount+

