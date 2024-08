Shola treina com os profissionais e deve receber oportunidades

Shola deve receber oportunidades no time principal do Flamengo - (crédito: Foto: Paula Reis/Flamengo)

O Flamengo vai ao mercado de transferência para buscar um substituto para Cebolinha, que não joga mais em 2024 por conta de lesão no tendão de Aquiles da perna esquerda. Mas, enquanto isso, o técnico Tite pode utilizar uma solução caseira. Afinal, o atacante Shola, campeão da Libertadores com o time sub-20, deve receber oportunidades no time principal.

O nigeriano treinou com o elenco rubro-negro nesta segunda-feira (12), em atividade que iniciou a preparação para a partida contra o Bolívar, pela Libertadores, na quinta-feira. Ele, aliás, pode estar na lista de relacionados para o jogo no Maracanã.

Na manhã desta segunda (12), o Mengão iniciou as atividades voltadas para a decisão diante do Bolívar, pelas oitavas da @Libertadores! #VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/6dee1v87Cp — Flamengo (@Flamengo) August 12, 2024

O jogador de 19 anos, assim como Cebolinha, também atua como ponta-esquerda de pé trocado.

Shola, recentemente, foi ao Maracanã

O atacante rubro-negro esteve no Maracanã no dia 28 de julho, mas como torcedor. Em uma das cabines do estádio ele acompanhou a partida contra o Atlético-GO.

Shola, atacante do time sub-20 do Flamengo, está no Maracanã para acompanhar o jogo contra o Atlético-GO. ????: @lucas_bayer_ pic.twitter.com/WoROechBba — Lucas Bayer (@lucas_bayer_) July 28, 2024

Ele, aliás, deve voltar ao estádio em breve, no dia 21 de agosto, quando o time sub-20 do Flamengo irá disputar a final do Mundial de Clubes da categoria contra o Olympiacos. Antes disso, no entanto, a tendência é que seja relacionado para jogos do profissional, como citado anteriormente.

