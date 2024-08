Ángel Romero é baixa no Corinthians para encarar o Bragantino

Romero é ausência no Corinthians para o primeiro jogo contra o Bragantino - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Nesta terça-feira (13), o Corinthians encara o Red Bull Bragantino pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto e terá um desfalque de peso. Trata-se do atacante Ángel Romero, que sentiu um desconforto muscular e está descartado da partida.

Em seu lugar, o técnico Ramón Díaz deve promover Talles Magno, recém-contratado, como titular. No último fim de semana, ele saiu do banco de reservas e marcou o gol de empate diante do Red Bull Bragantino. Ao lado dele, Geovane deve formar dupla de ataque.

Vale citar, que a ausência de Romero será prolongada no Corinthians por mais tempo. Além da lesão, ele também não pode atuar na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, pois levou o terceiro amarelo e cumpre suspensão automática.

A expectativa da comissão técnica é que o jogador possa ficar à disposição na próxima semana, mais precisamente na terça-feira (20), quando o Corinthians reencontra o Red Bull Bragantino, pelas oitavas de final do torneio continental, na Neo Química Arena. Enquanto isso, Ramón Díaz analisa as peças do elenco para substituir o paraguaio.

Veja a provável escalação do Corinthians para encarar o Massa Bruta: Hugo Souza, Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Cacá (Ryan) e Matheus Bidu (Hugo); Raniele, Charles e Igor Coronado; Giovane e Talles Magno.

