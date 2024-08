Mais sólido, Thiago Silva volta jogar Libertadores pelo Fluminense após 16 anos

Depois de estreia pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, agora Thiago Silva volta a jogar uma partida de Libertadores pelo Fluminense após 16 anos. Nesta terça-feira, o experiente zagueiro com sólida passagem pela Europa estará presente contra o Grêmio, às 19h, no Couto Pereira, pela partida de ida das oitavas da competição.

A última vez que Thiago Silva entrou em campo por uma partida de Libertadores foi, justamente, na fatídica derrota para a LDU, em 2 de julho de 2008, no Maracanã, pela final final da competição. No jogo de ida, em Quito, no Equador, o Fluminense perdeu por 4 a 2. No Rio de Janeiro, o Tricolor venceu por 3 a 1, mas perdeu nos pênaltis.

Thiago Silva com Flu na Libertadores de 2008

Das 14 partidas do Flu, Thiago Silva esteve presente em 12 e foi importante durante a campanha. Com o zagueiro em campo, o Tricolor venceu oito, empatou e perdeu duas vezes. Além disso, o time fez 26 gols e sofreu apenas 13. Saldo positivo no saldo.

Mesmo com foco na zaga, ele ainda marcou dois gols naquela campanha. O primeiro, aliás, foi contra o Libertad ainda pela fase de grupos, enquanto o segundo foi diante do Boca Juniors pela semifinal, na La Bombonera.

Legado na Europa

Ao fim daquela temporada, Thiago se transferiu para o Milan, da Itália, onde começou a ser reconhecido como um dos melhores defensores do mundo. Com a camisa rossonera, foi campeão italiano e da Supercopa da Itália em 2011. No ano seguinte, foi comprado pelo PSG, da França, clube do qual também se tornou ídolo. Por lá, conquistou o Campeonato Francês sete vezes.

Thiago Silva, por fim, assinou com o Chelsea em agosto de 2020. Foi defendendo a equipe inglesa que conquistou dois dos principais títulos de sua vitoriosa carreira: a Liga dos Campeões da Europa e o Mundial de Clubes da FIFA de 2021.

O retorno e a busca pelo bi da Libertadores

Em maio, Thiago Silva oficializou a sua volta para o Fluminense até o fim de 2026, mas muitos queriam o retorno no ano passado, quando o clube, enfim, levantou o título da competição, no Maracanã. Em 2023, o Tricolor repatriou Marcelo e outros jogadores para a conquista.

Mas a missão pelo bi, caiu nos pés do zagueiro, contratação mais importante até o momento. Em coletiva em sua apresentação, Thiago Silva deixou claro que busca o título da competição com o Tricolor e que não veio passear.

“É o meu desejo e meu sonho, da minha família (o bi da Libertadores). Não vim para brincadeira, para passear. Se fosse para passear, encerrava minha carreira e ficava na Europa com minha família, que aproveitaria muito mais. Aqui, o meu comprometimento continuará sendo. Ainda mais, pois sei o quanto o Thiago fez com que essa expectativa fosse criada. Não vim passear. Se fosse para passear, iria para qualquer lugar, menos para cá”, afirmou Thiago Silva.

Junto à campanha da Libertadores, Thiago Silva é um dos líderes que comandam a recuperação do clube no Campeonato Brasileiro. O time, afinal, faz campanha na luta contra o rebaixamento. Após sua estreia, o Flu de Mano Menezes conseguiu arrancada e passou quatro jogos sem sofrer gols. No entanto, segue no Z4. Um momento difícil, mas que de acordo com o camisa 3, o clube tem capacidade para sair.

