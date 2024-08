Cruzeiro se apresenta para duelo contra o Boca Juniors, mas Gabriel Veron segue fora

O Cruzeiro se reapresentou nesta segunda-feira (12), após o empate no clássico contra o Atlético, no último sábado, pelo Brasileirão. Assim, a equipe inicia a preparação para encarar o Boca Juniors, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Contudo, o atacante Gabriel Veron, recuperado de lesão, segue realizando treinamentos híbridos e não deve atuar no confronto, que será na Argentina, na quinta-feira (15). Ele era titular até a lesão sofrida em um jogo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, há quase três semanas.

Veja mais: Matheus Pereira torceu para Boca ser adversário do Cruzeiro: ‘Gosto desses jogos’

Dessa forma, o Cruzeiro adota precaução para o retorno do jogador. Assim, provavelmente, Verón poderá retornar no duelo de volta contra o próprio Boca Juniors, ou diante do Vitória, pelo Brasileirão. Os demais atletas que atuaram diante do Atlético não participaram da atividade.

Além de Veron, Cruzeiro não contará com zagueiro e nem volante

Todavia, além de não poder contar com Veron, o Cruzeiro ainda não terá o zagueiro Jonathan Jesus e nem o volante Fabrizio Peralta. Afinal, os dois não foram inscritos para esta fase da competição continental.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.