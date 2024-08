Favoritos a título iniciam mal o returno do Brasileiro; veja classificação

O Brasileirão é um campeonato dividido em dois turnos e o que importa realmente é a equipe que faz mais pontos até a última rodada. Entretanto, as campanhas dos clubes costumam variar ao longo do torneio, e o desempenho em cada turno, aliás, pode ajudar a entender o que foi feito de certo e de errado ao longo da campanha.

Até o momento, o segundo turno do Brasileirão 2024 teve três rodadas disputadas. O Grêmio, aliás, tem a melhor campanha, com três vitórias, e é o líder simbólico. O Fortaleza, inclusive, segue regular no Brasileiro e também está com 100% de aproveitamento, mas perde no saldo de gols (5 a 3). Na terceira posição, o Criciúma aparece com seis pontos ao lado de Vitória, São Paulo e Fluminense.

Os principais concorrentes ao título iniciaram mal o returno. O Botafogo, por sua vez, só aparece na 14ª colocação, com apenas três somados. O Flamengo, inclusive, na 10ª colocação, com quatro pontos. Por fim, o Palmeiras, aliás, tem a terceira pior campanha da segunda metade do campeonato. São Paulo, aliás, é o quinto, e o Cruzeiro, o sétimo.

Confira a classificação do segundo turno do Brasileirão:

Grêmio – 9 pontos Fortaleza – 9 pontos Criciúma – 6 pontos Vitória – 6 pontos São Paulo – 6 pontos Fluminense – 6 pontos Cruzeiro – 4 pontos Vasco – 4 pontos Bahia – 4 pontos Flamengo – 4 pontos Juventude – 4 pontos Atlético – 4 pontos Athletico – 4 pontos Botafogo – 3 pontos Inter – 3 pontos Corinthians – 2 pontos Bragantino – 2 pontos Palmeiras – 2 pontos Cuiabá – 0 ponto Atlético-GO – 0 ponto

O Fortaleza, aliás, tem um objetivo claro: repetir a façanha de 2022 e alcançar uma pontuação que o coloque em uma posição confortável na tabela. Se a equipe repetir a performance do segundo turno de 2022, acumulando mais 40 pontos, pode, inclusive, chegar a um total de 76 pontos. Vale ressaltar que, desde 2006, 76 pontos foram suficientes para conquistar o título em sete ocasiões.

Muito jogo ainda no Brasileirão

Este é, afinal, apenas o início do segundo turno do Brasileirão 2024, e muitas emoções ainda estão por vir. A torcida do Grêmio, aliás, tem motivos para sonhar com dias melhores, enquanto o Fortaleza busca repetir o sucesso de 2022 e os gigantes como Palmeiras, Botafogo e Flamengo, aliás, tentam se reorganizar para recuperar terreno na competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.