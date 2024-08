UFMG aponta Fortaleza favorito ao título do Brasileirão, e Palmeiras distante

Com o encerramento da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, a disputa pelo título ganha um novo candidato. Afinal, Botafogo, Flamengo e Palmeiras – concorrentes diretos – deixaram pontos pelo caminho. Nesse cenário, o Fortaleza assumiu a vice-liderança e passou a ser apontado como novo favorito ao troféu.

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), em estudo sobre probabilidade de título, o clube cearense aparece com 36,3% de chances de faturar a competição no final do ano e lidera o ranking.

Apesar da segunda colocação na tabela com um ponto a menos que o líder Botafogo, o Leão do Pici ainda tem um jogo atrasado a cumprir.

Flamengo e Palmeiras fecham o G4 em pontuação, mas de acordo com a “classificação” do departamento de matemática, o clube paulista aparece mais distante da disputa pela liderança, com apenas 4,2% e superado por Cruzeiro e São Paulo.

O último a figurar com chance superior a 1% é o Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni. O Esquadrão de Aço ocupa o sétimo lugar na projeção da UFMG.

Confira as chances de título (segundo a UFMG)

Fortaleza – 36,3% Botafogo – 28,3% Flamengo – 15,9% Cruzeiro – 6,7% São Paulo – 6,2% Palmeiras – 4,2% Bahia – 1,1%

