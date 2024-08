Corinthians já sabe quanto precisará pagar por Carlos Vinícius: veja valores

O atacante Carlos Vinícius em ação pelo clube da Inglaterra - (crédito: Foto: by PAUL ELLIS/AFP via Getty Images)

O Fulham estipulou o valor de três a quatro milhões de euros (R$ 18 a 24 milhões) pelo atacante Carlos Vinícius, que interessa ao Corinthians. O jogador não tem espaço no time inglês.

Carlos Vinícius, aliás, estava emprestado pelo clube inglês ao Galatasaray, da Turquia, mas retornou no final da última temporada. Com apenas mais um ano de contrato com o Fulham, a diretoria pensa em negociar o brasileiro para não perdê-lo sem custos.

No entanto, além do Corinthians, clubes da Europa também demonstram interesse em Carlos Vinícius. O atacante começou sua carreira no Santos e passou também pelo Palmeiras, no futebol brasileiro. Na Europa, defendeu grandes clubes, como o Benfica, de Portugal, e o Napoli, da Itália.

Corinthians terá Sul Americana e Brasileirão na sequência

O Corinthians é o 17º no Campeonato Brasileiro e está na zona de rebaixamento. Assim, enfrentará o Fluminense pela competição nacional no sábado (17). Antes disso, o time terá o duelo contra o Bragantino, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O primeiro jogo será na terça-feira (13), em Bragança Paulista.

