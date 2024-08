João Cancelo, do Manchester City, passeia em shopping com camisa do Corinthians

O jogador com a camisa do Corinthians - (crédito: Foto: Reprodução/Internet)

O lateral-direito da Seleção de Portugal, João Cancelo, divertiu a torcida do Corinthians ao aparecer em um shopping em Lisboa com a camisa do Timão. Um torcedor que mora na Europa registrou o momento.

Curiosamente, Matheus de Oliveira, torcedor do Grêmio, encontrou João Cancelo no shopping. O lateral usava uma camisa do Timão, número 1, modelo da temporada 2021/2022. O brasileiro contou em entrevista para a ESPN como foi o diálogo com o atleta do Manchester City.

Veja mais: Corinthians já sabe quanto precisará pagar por Carlos Vinícius: veja valores

“Ele está sempre por aqui, já tirei foto com ele, é super atencioso. Eu estava atendendo e meu sobrinho estava comigo. O parei para tirar uma foto com meu sobrinho. Brincamos perguntando se ele iria jogar aí (no Corinthians). Ele só riu e andou”, falou o brasileiro.

João disputou a última Eurocopa defendendo seu país. O jogador tem contrato com o Manchester City até a temporada de 2027, mas foi emprestado primeiro ao Bayern de Munique e depois ao Barcelona. Ele também já defendeu a Inter de Milão, Juventus, da Itália, Valência, da Espanha e Benfica.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.