Rato explica objetivo do São Paulo: "Permanecer nas três competições"

O São Paulo segue vivo e se impondo nas três competições que disputa na temporada. E este é o objetivo até o final do ano: chegar com chances de conquistar os títulos. Pelo menos essa é a visão de Rato. O jogador foi titular contra o Atlético Goianiense, na vitória por 1 a 0, no Morumbis, pelo Brasileirão, e ressaltou a força do elenco.

Em participação ao programa ”Boleiragem”, o meia-atacante celebrou o São Paulo vivo em todas as competições, mas ressaltou a força do elenco para conseguir dosar o desgaste. Afinal, contra o Atlético Goianiense, Zubeldía mandou um time reserva para campo.

“A gente tem comentado entre nós que estamos vivos nas três competições e pretendemos permanecer nelas. Quinta já tem o confronto da Libertadores, precisamos fazer um bom resultado lá para depois decidir na nossa casa. Ontem foi uma amostra do que pode ser nosso elenco. O Zubeldía deu essa oportunidade, rodou a equipe inteira e pudemos vencer dentro da nossa casa, importante para continuar somando no Brasileirão. E tem também a Copa do Brasil, o sorteio é mais para a frente, vamos ver quem vai vir para a gente poder continuar avançando”, disse Rato.

Rato busca recuperar o seu ‘espaço’ no São Paulo

Titular em boa parte da temporada passada, o ano de 2024 não vem sendo de muitos minutos para o meia-atacante. Afinal, o jogador sofreu com uma lesão no começo do ano que o tirou de combate por dois meses e meio. Quando voltou, a equipe já estava entrosada e Zubeldía encontrado o seu quarteto de ataque.

“O lado está bem disputado, todo mundo brigando por espaço. Estou atingindo o nível que eu estava no ano passado, falei com o professor que eu preciso de minutagem para que eu possa estar na minha melhor versão. Ele tem me dado minutos em campo, e acho que por isso venho crescendo. É ruim ficar dois meses e meio fora, volta com a equipe entrosada, jogando um belo futebol, e você tem que aguardar o seu momento. Isso que eu tenho feito, espero corresponder para pegar minha vaga novamente”, completou o jogador.

