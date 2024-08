Libertadores: saiba quais são os estádios com a torcida mais próxima ao campo

Vai começar, enfim, o mata-mata da Libertadores. O fator pressão da torcida pode fazer a diferença entre uma classificação para as quartas de final e uma eliminação precoce na principal competição do continente. Levantamento inédito do “Bolavip Brasil” descobriu que, entre os 16 times ainda na disputa pelo título, o Atlético-MG é quem manda os jogos no estádio com a menor distância entre a marca central do campo e a arquibancada. O time carijó vai a Buenos Aires nesta terça-feira (13), visitar o San Lorenzo. Na próxima semana, recebe os portenhos em sua praça esportiva.

Metodologia

Foram considerados os estádios que receberão os jogos dos times disputando as oitavas de final da Libertadores. A saber: Atlético-MG, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras, São Paulo, River Plate, Talleres, San Lorenzo, Nacional, Peñarol, Colo-Colo, The Strongest, Bolívar e Junior Barranquilla.

Em seguida, através do aplicativo do Google Maps, foi calculada a distância entre a marca central do campo e o lugar na arquibancada mais próximo da mesma de cada um dos 14 estádios.

Arena MRV: torcida próxima, acústica ruim

O levantamento descobriu que nenhum estádio envolvido nas oitavas de final da Libertadores possui a torcida mais próxima do campo do que a Arena MRV. O local é, desde agosto do ano passado, a casa do Atlético-MG.

O jogo contra o San Lorenzo, da Argentina, no dia 20/8, será o primeiro de mata-mata da Libertadores no estádio inaugurado há menos de um ano.

São apenas 42,2m entre o assento mais próximo do campo e a marca central. Afinal, para se ter uma ideia da proximidade, o Morumbis é o estádio que ostenta a maior distância entre torcida e centro de campo: 79,5m. A média de distância considerando todos os estádios analisados é de 54,7m.

A Arena MRV, com capacidade para 46 mil pessoas, só não funciona ainda mais, no entanto, como um caldeirão por causa da acústica do estádio. Ela, aliás, é alvo de muitas críticas de torcedores desde que o terreiro do Bicudo foi inaugurado.

Más Monumental: combinação de proximidade e capacidade

Um estádio que também se destaca pela proximidade da torcida é o Más Monumental, do River Plate. Depois da criação de novos setores no estádio localizado em Buenos Aires, os torcedores mais próximos da marca central do campo estão a 45,8m, a quarta menor distância considerando os estádios das oitavas de final da Libertadores.

Essa boa proximidade, combinada à grande capacidade de público – depois da reforma, a casa do River Plate passou a comportar, então, mais de 84 mil torcedores -, faz com que o estádio seja, portanto, uma boa arma para o time superar o Talleres, no duelo argentino das oitavas.

Times com estádios olímpicos têm a torcida mais distante

Os quatro estádios em que a torcida fica mais distante da marca central do campo compartilham de uma característica em comum: a pista de atletismo entre o campo de jogo e as arquibancadas.

O Morumbis, casa do São Paulo no confronto com o Nacional (URU), é o que tem a maior distância, 79,5m. Outro estádio onde a torcida não consegue ficar próxima dos jogadores é o Mário Kempes, casa do Talleres, com seus 74,5m entre a arquibancada e a marca central.

Os outros dois estádios com essa característica são o Nilton Santos, onde o Botafogo tentará bater o Palmeiras, com seus 71,7m, e o Metropolitano Roberto Melendez, casa do Junior Barranquilla, da Colômbia, com seus 62,7m.

Os dez estádios com a menor distância entre torcida e centro de campo na Libertadores:

1 – Arena MRV (Atlético-MG) – 42,2m

2 – Gran Parque Central (Nacional) – 45m

3 – Monumental David Arellano (Colo-Colo) – 45,7m

4 – Más Monumental (River Plate) – 45,8m

5 – Hernando Siles (The Strongest/Bolívar) – 46,4m

6 – Couto Pereira (Grêmio) – 48,4m

7 – Maracanã (Flamengo/Fluminense) – 49,3m

8 – Campeón del Siglo (Peñarol) – 49,5m

9 – Allianz Parque (Palmeiras) – 50m

10 – Nuevo Gasometro (San Lorenzo) – 55,9m

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.