Neymar comenta vídeo de influencer e aumenta rumores de briga com Endrick

Neymar causou movimentação na internet, mais uma vez, na última segunda-feira (12). Afinal, o atacante respondeu, com risadas, a um vídeo do humorista Negrete no qual faz uma alusão à escolha de Endrick. No caso, uma ironia. A preferência do novo reforço do Real Madrid foi por Jude Bellingham, novo companheiro, ao camisa 10 do Al-Hilal. Assim, a atitude gerou rumores de uma desavença entre os atletas da Seleção Brasileira.

Neymar comentou “Coe, cara” acompanhado de emojis que simulam risada na publicação do influenciador. Em seguida, algumas pessoas condenaram o gesto do jogador do Al-Hilal.

“Ego muito frágil para quem é o símbolo da Seleção Brasileira mais fracassada da história”, declarou um internauta.

Inclusive, no cenário virtual, uma das suposições é que Endrick esteja priorizando seus novos companheiros da equipe espanhola nessas dinâmicas de perguntas de redes sociais. Exatamente para tentar facilitar a sua adaptação aos Merengues. No entanto, de forma geral, pela tentativa de fazer uma escolha diferente, virou motivo de piada.

Neymar em fase final de recuperação de lesão no joelho esquerdo

O camisa 10 do Al-Hilal está em estágio final de recuperação de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida em outubro do ano passado, no duelo entre a Seleção Brasileira e Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Neymar está no décimo mês de recuperação do problema e deve voltar aos gramados no início da próxima temporada na Arábia Saudita.

Durante a disputa da Copa América, nos Estados Unidos, o jogador acompanhou alguns jogos da Seleção Brasileira na competição. Ele estava próximo porque teve que participar de algumas ações com a sua patrocinadora de material esportivo, a Puma.

Em sua vida pessoal, Neymar também acompanhou o nascimento de duas filhas neste período. Tanto de Mavie, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi, sua atual namorada. Além de Helena, que é oriunda do caso que teve com a influencer Amanda Kimberlly. Aliás, neste mesmo cenário, a ex-modelo húngara Gábriella Gáspar afirma que o craque é o pai de Jásmin Zóe, de 10 anos.

