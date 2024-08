Jogadores raspam cabelo em apoio ao capitão do time sueco na luta contra o câncer; clube faz vaquinha

Jogadores e membros da comissão técnica do clube sueco prestaram um ato de solidariedade ao capitão do time - (crédito: Foto: Reprodução / Kalmar AIK FK)

Atletas e membros da comissão técnica do Kalmar AIK FK, da Suécia, fizeram valer a máxima de ‘muito mais que futebol’. Os companheiros de Markus Hernan, capitão do time sueco, se juntaram e rasparam a cabeça em um ato de solidariedade ao jogador que enfrenta um câncer. O clube, aliás, fez uma vaquinha para arrecadar fundos para auxiliar no tratamento do futebolista.

O vídeo do momento de união dos companheiros de Hernan ganhou o coração dos internautas nas redes sociais. A emoção tomou conta ao final do registro, quando Markus não contém as lágrimas ao se deparar com a surpresa promovida pelos atletas e membros da comissão técnica.

“Estamos unidos na luta contra o câncer”, dizia a legenda do vídeo que viralizou nas redes sociais.

Clube sueco monta vaquinha

O apoio do Kalmar AIK FK não parou por ai. O clube ainda promoveu uma vaquinha online para ajudar o jogador com os tratamentos do câncer. Torcedores e internautas doaram cerca de 3.323 coroas suecas (cerca de R$ 1.700,00) até o momento, mas a equipe trabalha com a meta e 500 mil coroas suecas.

“Vamos mostrar a Markus Hernan que ele não está sozinho nessa”, escreveu o Kalmar AIK FK.

Markus, de 24 anos, recebeu recentemente o diagnóstico de um tumor neuroendrócrino e, segundo o jornal sueco Sportbladet, o câncer é considerado agressivo. Com a situação delicada, o Kalmar AIK FK tem feito o possível para que o capitão se sinta acolhido e forte para combater a doença. Além das homenagens citadas, o clube ainda se uniu a um rival para destinar toda receita a partida ao atleta.

“Somos o Kalmar AIK, um time de futebol sueco, mas estamos nos unindo em torno de nosso companheiro de equipe e amigo, Markus Heman, que foi diagnosticado com uma forma grave de câncer neste verão. Então, para mostrar o nosso apoio, dedicamos um jogo a Markus e rapámos a cabeça em sinal de solidariedade. O vídeo tocou corações em todo o mundo e agora estamos transformando esse apoio em ação”.

Veja vídeo

Vi står enade i kampen mot cancer! #fuckcancer ???? pic.twitter.com/J81mD6pVzc — Kalmar AIK FK (@KalmarAIKFK) August 7, 2024

