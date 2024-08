Botafogo x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo e Palmeiras se enfrentam no Colosso do Subúrbio - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

Chegou a hora da verdade. Botafogo e Palmeiras, enfim, se encontram, nesta quarta-feira (14), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Na próxima semana, no dia 21, será a vez de o Verdão receber o Glorioso, no Allianz Parque.

Como chega o Botafogo?

O time da Estrela Solitária depois de quatro jogos sem levar gols, passou a ver o adversário balançar suas redes 11 vezes nos últimos seis compromissos. O temor cresce, então, com a falta de reforços para setor. No entanto, o técnico Artur Jorge terá a volta de Bastos, preservado no fim de semana, para o setor. Outra ausência na retaguarda é o lateral-direito Suárez. O uruguaio está doido para meter o pé, não quer mais jogar pelo Alvinegro e treina em separado. Assim, o compatriota Ponte, campeão mundial sub-20 pela Celeste, passa a ser, portanto, o dono da posição.

As outras baixas, do departamento médico, são, aliás, as de sempre: Rafael (lateral-direito), Pablo (zagueiro), Eduardo (meia), Jeffinho (atacante) e Júnior Santos (atacante). Hernández foi expulso no último jogo do Botafogo na Libertadores e também ficará de molho.

Por outro lado, quem está pronto para o retorno é o centroavante Tiquinho, que voltou a treinar com bola nesta semana e tem boas chances de ser relacionado para o cotejo.

Como chega o Palmeiras?

Assim como o Botafogo, o Palmeiras precisa dar uma resposta pelos maus resultados recentes. Afinal, a equipe de Abel Ferreira passa por um período de contestação, com apenas a quarta colocação no Brasileiro e eliminação na Copa do Brasil. A principal dúvida é a presença ou não de Estêvão, que sofreu uma lesão justamente no último encontro com o Botafogo. Caso o garoto não vá a campo, Rony está, desse modo, de prontidão para substituí-lo. Outros dois jogadores que podem voltar à equipe titular são o lateral-direito Mayke e o meia-atacante Felipe Anderson.

Piquerez (lateral-esquerdo), Rodrigues (atacante) e Dudu (atacante), por problemas físicos, por sua vez, são as baixas certas do técnico português e não estarão no Colosso do Subúrbio.

Abel ainda não sabe se vai lançar o Palmeiras com três zagueiros ou com a formação tradicional, com quatro defensores.

Onde assistir?

A Globo(TV aberta), aESPN(TV fechada) e a Disney+ (streaming) transmitem o clássico.

BOTAFOGO x PALMEIRAS

Jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Data e hora: 14/8/2024, às 21h30 (de Brasília)

BOTAFOGO: John, Ponte, Barboza, Bastos e Marçal; Gregore, Freitas e Almada; Luiz Henrique, Savarino e Tiquinho. Técnico: Artur Jorge.

PALMEIRAS: Weverton, Giay, Gómez, Reis (Murilo) e Vanderlan; Moreno, Zé Rafael e Veiga; Estêvão (Rony), Felipe Anderson e López. Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Auxiliares: Nicolas Taran e Horácio Ferreiro (URU)

VAR: Christian Ferreyra (URU)

