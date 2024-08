Vasco tem conversas avançadas para emprestar Zé Gabriel ao Coritiba

O Vasco segue realizando a limpa no seu elenco. Após encaminhar a saída do meio-campista Praxedes, outro jogador da mesma posição que deve deixar a equipe carioca é Zé Gabriel. Segundo apuração do Jogada10, o Cruz-Maltino tem negociações avançadas com o Coritiba para emprestar o atleta até o fim do ano.

A informação inicial da saída por empréstimo foi da página “Colina Informa” e confirmada pelo J10. Aliás, o contrato do volante terminava no fim do ano passado, mas a pedido do ex-técnico Ramón Díaz, houve a renovação. Assim, a extensão do vínculo foi de dois anos, até o fim de 2025. Zé Gabriel cresceu de rendimento após a chegada do comandante argentino e se tornou titular absoluto.

No entanto, nesta temporada, não conseguiu repetir o desempenho e perdeu espaço. Tanto que, de 40 partidas do Gigante da Colina, ele atuou em 27, sendo reserva em 15 delas. Ao todo, o meio-campista entrou em campo 74 vezes pelo Vasco desde a sua chegada, em 2022. A propósito, ele se transferiu para a equipe carioca em uma troca feita por Bruno Gomes junto ao Internacional, no início daquele ano. Após o retorno à Série A, permaneceu no Cruz-Maltino no ano passado, mesmo sem atuar tanto e em oposição às críticas da torcida.

Vasco ainda pretende se desfazer de mais jogadores

O volante Praxedes foi o primeiro da lista de jogadores que não estavam sendo mais úteis a deixar o elenco. Em um repasse de empréstimo junto ao Bragantino, ele defenderá o Athletico-PR até o fim de 2024. O meio-campista de 22 anos, não estava sendo relacionado pelo Gigante da Colina há cinco jogos. Especialmente após falha individual na derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além disso, o Cruz-Maltino tentou devolver o atleta antes do fim do empréstimo, mas esbarrou em uma multa rescisória, caso quebrasse o contrato. Como ele também não fazia parte dos planos do Massa Bruta, seu empresário, André Cury, passou a oferecê-lo para alguns clubes. Entre eles o Furacão. Posteriormente, as conversas com os paranaenses avançaram positivamente.

Os próximos jogadores que o Vasco deseja negociar são o meio-campista Galdames, além dos atacantes Rossi e Serginho.

