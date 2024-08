Globo atinge 140 milhões de pessoas com Olimpíada e futebol feminino bate recorde

A Globo concluiu, na última segunda-feira (12), o relatório referente aos seus números de audiência com a Olimpíada de Paris. A emissora atingiu a marca de 140,4 milhões de espectadores durante a exibição da principal competição esportiva do mundo. A informação é do portal “Folha de São Paulo”.

O veículo, aliás, teve um crescimento de 10% na audiência em comparação aos Jogos Olímpicos de Tóquio, que ocorreu em 2021. Por sinal, em média geral de pontuação do Ibope, a Globo alcançou 11 pontos no PNT (Painel Nacional de Televisão). Tal sistema mede os números nas 15 principais metrópoles do Brasil. Com isso, cada ponto representa 625 mil telespectadores.

Além disso, especificamente na TV aberta, a transmissão da Olimpíada de Paris promoveu um aumento de 6% na audiência. Isso ao analisar 18 dias antes dos jogos na média-dia, no caso das 7h à 0h. Assim, a média foi de 14 pontos.

Na faixa etária de 18 a 34 anos, houve uma evolução de 9% em sua audiência. Com relação ao período da manhã e da tarde, a emissora alcançou seus maiores números desde a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Assim, ao averiguar a média nacional, os esportes que tiveram mais sucesso entre os espectadores foram: surfe feminino (21 pontos), surfe masculino (19 pontos), futebol feminino (17 pontos), vôlei de praia feminino (14 pontos) e boxe masculino (13 pontos). Importante destacar que houve transmissão do surfe em boa parte do horário nobre.

Futebol feminino atinge recorde na Globo com a Olimpíada

Graças à campanha da Seleção Brasileira feminina de futebol, a modalidade foi um sucesso na Globo. Afinal, bateu recorde com uma audiência de 71,7 milhões de pessoas durante os Jogo Olímpicos. O destaque ficou para a final do torneio contra os Estados Unidos, no último sábado (10). A segunda colocação ficou com a ginástica artística feminina, que teve 69,4 milhões de espectadores. Em seguida, aparecem o vôlei de praia feminino (64,8 milhões), o vôlei de quadra feminino (55,7 milhões), além do vôlei de praia masculino (55,3 milhões). A emissora também celebra os números de audiência da Central Olímpica. Exatamente o programa em que havia o resumo diário das competições, que tinham Tadeu Schmidt e a ex-atleta Fernanda Garay como apresentadores. O público da atração foi de 71,5 milhões, com um crescimento de 3% ao comparar com o Central da Copa.

Por último, o Grupo Globo também comemorou os resultados do SporTV. Afinal o SporTV1 e o SporTV2 foram líderes de audiência da TV por assinatura durante o período olímpico. A propósito, o Top5 ainda incluía GloboNews, Viva e SporTV3. O programa Ça Va Paris que foi exibido no SporTV2, sobressaiu-se com um público de 8,8 milhões de pessoas. Também houve aumento de 30% na média diária de consumo ao vivo do Globoplay, streaming da empresa. O comparativo leva em consideração as quatro semanas anteriores ao início dos Jogos Olímpicos de Paris. Vale ressaltar que a emissora ainda tem contrato válido para transmitir mais duas edições da Olimpíada. A próxima delas será em Los Angeles, nos Estados Unidos, marcada para julho de 2028.

