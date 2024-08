Zubeldía recebe mais cartões que trio de zagueiros do São Paulo juntos

O assunto que tomou conta dos bastidores do São Paulo nos últimos dias foi o número de cartões do técnico Luis Zubeldía. Contra o Atlético-GO, no último domingo (11), o treinador recebeu mais um amarelo e terá que cumprir suspensão no clássico contra o Palmeiras. O episódio gerou revolta na diretoria do Tricolor, que vê uma perseguição para cima do comandante.

Contudo, a quantidade de cartões de Zubeldía assusta. Afinal, ele já foi advertido 13 vezes nesta temporada. Esse número é maior que a soma dos três zagueiros do São Paulo: Arboleda, Alan Franco e Ferraresi. Juntos, eles somam dez cartões, sendo seis para o equatoriano e quatro para o argentino. Já o venezuelano ainda não foi punido. Do elenco atual, só o atacante Luciano, com 15 amarelos, tem mais do que o treinador.

Os principais argumentos dos árbitros são de que ele reclama de forma exagerada e que deixa a área técnica com muita frequência. Contudo, os constantes cartões viraram ponto de reclamação no Morumbis.

“O que não pode ter é uma sistematização, virar algo que fica parecendo que é contra o Zubeldía sempre. Quando ele errar, ok, dá o cartão. Já conversamos e, repito, algumas vezes ele mereceu o cartão. Mas hoje não mereceu. Não pode a todo jogo, mesmo quando ele não merece, tomar cartão”, disse o diretor de futebol, Carlos Belmonte.

Zubeldía já cumpriu várias suspensões

O jogo contra o Palmeiras será o quarto no qual Zubeldía cumprirá suspensão no Brasileiro. Ele ficou fora contra Bahia, Red Bull Bragantino e Botafogo. Além disso, ele terá que ficar fora de outro jogo em breve, já que recebeu o vermelho contra o Goiás, pela Copa do Brasil, e não poderá estar no banco de reservas no jogo de ida das quartas de final.

Já na Libertadores, ele tomou cartão contra Barcelona-EQU e Cobresal. Contudo, como nas oitavas de final o número de advertências acaba sendo zerado, ele entra limpo para o duelo contra o Nacional-URU.

