Valor de ingresso para torcida do Flamengo em clássico contra Botafogo gera tumulto

O duelo entre Botafogo e Flamengo, que vai acontecer no próximo final de semana pelo Brasileirão, já ganha enredo fora de campo. Uma briga por valores de ingressos para a torcida rubro-negra tomou forma na manhã desta terça-feira (13) e o jurídico do clube da Gávea teve que entrar em ação.

A partida será realizada no próximo domingo (18), no Nilton Santos, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, a diretoria do Alvinegro definiu que os valores do ingresso para a torcida do Flamengo no setor Sul do estádio seria de R$ 200. Já para o setor da torcida mandante, o valor é de R$ 60.

Quem não gostou do alto valor foi a torcida do Rubro-Negro e também o setor jurídico do clube, que reclamou com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Flamengo alegou com a entidade e com o próprio Botafogo que, por lei, há a proibição de ingressos com valores diferentes em setores correspondentes. O Alvinegro, por sua vez, argumentou que o setor destinado à torcida visitante tem assentos.

Botafogo e Flamengo entram em acordo

Após esse primeiro embate, ambos os clubes conseguiram chegar a um acordo. Assim, o valor do ingresso para a torcida rubro-negra assistir ao clássico no Nilton Santos será de R$ 80 (inteira). Esse foi o valor que os torcedores alvinegros pagaram para assistir ao clássico no primeiro turno no Maracanã, quando o Flamengo era mandante.

Em uma rede social, Diogo Lemos, membro do Conselho de Futebol do Flamengo, falou sobre a resolução do caso.

Conseguimos impedir e chegar a um acordo com o Botafogo. O valor do ingresso para a torcida do Flamengo será R$ 80,00 a inteira (R$ 40,00 a meia). Aproveito para agradecer ao jurídico do @Flamengo, na figura do Rodrigo Dunshee, que prontamente agiu em favor da nossa torcida. ?????? https://t.co/CehZCnpEkB — Diogo Lemos (@diogolemosrj) August 13, 2024

A venda de ingressos para a torcida do Flamengo terá início nesta quarta-feira (14). Dentro de campo, o duelo é pela liderança do Brasileirão. Atualmente, o Botafogo é o primeiro colocado com 43 pontos. Por outro lado, o Rubro-negro está na terceira colocação, com 41.

