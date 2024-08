Vídeo: Neymar ganha recado em português de suposta filha

Na expectativa sobre o resultado do teste de paternidade feito por Neymar, Jázmin Zoé mandou um recado para o seu possível pai. Filha da húngara Gabriella Gáspár, a menina de 10 anos gravou um vídeo onde parabeniza o astro brasileiro pelo Dia dos Pais, comemorado no último dia 11 de agosto.

A publicação foi feita por Gáspar, que aproveitou para desabafar sobre a ansiedade de Zoé como resultado do processo para comprovação da paternidade do jogador do Al-Hilal.

“Minha princesa desejando um feliz Dia dos Pais. Ela já está aprendendo a falar português. Ela sempre pensa no pai, apesar da distância e da demora de tudo”, afirmou a ex-modelo.

Confira o momento:

A suposta 4° filha do Neymar desejando "Feliz dia dos pais". O Davi: "Acaba, pelo amor de Deus!" ????? pic.twitter.com/2iz7f08YKT — Circo da Mídia (@circodamidia) August 12, 2024

Além do recado, Zoé também preparou um presente para o pai. Em entrevista a Fábia Oliveira, do Metrópoles, Gáspar revelou que o objeto seria uma pulseira artesanal, além de outros itens coletados ao longo dos últimos 10 anos. De acordo com a húngara, Zoé deseja entregar o produto pessoalmente, em mãos.

Gabriella disse também que ainda não houve a coleta do material para a investigação de paternidade , mas que já existe um combinado acerca do teste.

“Isso acontecerá em breve. O DNA é obtido na Hungria. Pedimos um pouco mais de paciência”, concluiu.

Neymar e o processo de paternidade de possível filha

Gabriella Gáspár diz ter se relacionado com Neymar após um amistoso da Seleção Brasileira em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, em 2013. A notícia sobre o exame de DNA veio à tona através da jornalista Fabíola Reipert, da Hora da Venenosa, da Record. Logo após, a equipe de Neymar fez um pronunciamento onde informou que o caso corria em segredo de Justiça, o que impediria qualquer informação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.