Perto dos 100 jogos em Portugal, Safira estreia com gol e assistência em 24/25

O Santa Clara estreou em grande estilo no retorno à primeira divisão do futebol português. No último domingo (11), jogando fora de casa, os açorianos, como são conhecidos, venceram o Estoril de virada por 4 a 1, com a ajuda do atacante brasileiro Safira, que anotou um gol de pênalti e ainda deu uma assistência, considerado o “homem do jogo”.

“Fomos muito resilientes, e foi isso que nos deu força para virar o placar. Este foi apenas o primeiro jogo e precisamos manter os pés no chão para alcançarmos nosso objetivo”, disse após a partida em entrevista a Sport TV.

Além do bom desempenho, Safira está perto de completar a importante marca de 100 jogos em Portugal, país onde atua desde 2021.

Antes do Santa Clara, o camisa 9 atuou pelo Belenenses e Vitória de Guimarães. Totalmente adaptado ao país, o brasileiro quer manter boa fase e seguir na Europa.

“Estou muito feliz aqui, cada temporada um aprendizado, evolução em vários aspectos. Santa Clara me recebeu muito bem e espero retribuir a cada rodada da Liga”, comentou.

Na próxima sexta-feira (16), o time de Safira recebe o Porto, às 13h (horário de Brasília).