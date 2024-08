Kauã Elias comenta titularidade no Fluminense e relembra afastamento

Autor de cinco gols nos últimos oito jogos do Fluminense na temporada, o atacante Kauã Elias está prestes a voltar a atuar na Libertadores em 2024. Afinal, nesta terça-feira (13), o Tricolor defronta o Grêmio, no Couto Pereira, pelas oitavas de final do torneio continental, e o jovem de 18 anos voltará a jogar na competição após quatro jogos fora.

E, em entrevista publicada pelo “ge”, nesta própria terça, o jogador, revelado em Xerém, comentou sobre a recém-conquistada titularidade, além de perpassar por outros assuntos. Um deles, o polêmico afastamento junto dos companheiros Arthur, Alexsander e John Kennedy – relembre aqui.

Vaga de titular do Fluminense

Com a má fase vivida pelo artilheiro Germán Cano, o técnico Mano Menezes viu em Kauã uma oportunidade de reaver os gols, tão escassos no Fluminense em 2024. Cano, que fez 40 gols em 2023, só marcou cinco vezes nesta temporada. Assim, o jovem, que chegou a ser afastado em abril, já assume a terceira posição na artilharia do time no ano, atrás apenas de Lelê (seis) e Arias (sete). Kauã não esconde o respeito pelo companheiro argentino.

“(Cano) era mais uma referência. Eu olhava com olhos de querer fazer o que ele estava fazendo. Sabia que seria complicado. Na minha cabeça, eu pensava: ‘Não tem como jogar aqui. O cara é um fenômeno, tá metendo gol.’ Mas eu continuei trabalhando e fazendo meu papel. Nunca deixei de trabalhar em momento nenhum, porque eu queria estar no lugar dele. Hoje posso fazer isso. Claro que ele me ajudou muito. Vi os treinos, o jeito de jogar, de chutar, de sempre procurar fazer o gol. Acho que me ajudou muito a estar nessa fase que eu estou também. É mais uma inspiração para mim”, revelou.

Afastamento

O jogador também encontrou espaço para demonstrar arrependimento pelos atos de indisciplina, que o renderam afastamento do elenco. Para ele, conseguiu tirar “aprendizado e amadurecimento” do episódio.

“Eu não queria ter passado por esse momento, mas aconteceu. Tirei muito aprendizado e amadurecimento, coisas que nunca mais vão se repetir. Acabou que não foi só aquilo: perdi oportunidade de ir para a Seleção Brasileira, ou de algum clube, que seja, porque você fica um pouco queimado. Foi um aprendizado mesmo. Para que nunca mais aconteça”, analisou.

Kauã Elias tem apenas três partidas de Libertadores na carreira. Seu jogo de estreia pelo profissional do Fluminense, aliás, foi na edição 2023, em que o Tricolor levou a Glória Eterna.

Na fase de grupos, ele entrou no decorrer da derrota por 1 a 0 para o The Strongest (BOL), fora de casa. Na atual edição, foi a campo contra Alianza Lima (PER) e Colo-Colo (CHL), nas duas primeiras rodadas. Para ele, porém, não há pressão.

“Eu fico tranquilo, não deposito nenhuma pressão em cima de mim, até porque sempre trabalhei pra isso. Sempre estive no Fluminense para isso: jogar jogos importantes, decisivos. Espero que corra tudo bem e a gente saia com a vitória. Isso eu não deposito como uma pressão, mas mais como um incentivo de realizar as coisas que estou realizando. Vou deixar correr normal, não quero nada de pressão”, encerrou.

