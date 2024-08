Goiás x Palmeiras pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Goiás e Palmeiras duelam nesta quarta-feira (14), às 15h, no CT Edmo Pinheiro, pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Verdão lidera a competição com 38 pontos e já tem a primeira posição garantida nesta fase da competição. Já o Esmeraldino está na sétima posição e precisa de apenas um empate para conseguir se classificar para as quartas de final do torneio.

Como chega o Goiás

O Esmeraldino chega embalado para o duelo contra o líder do campeonato. Afinal, vem de duas vitórias seguidas, sendo uma delas no clássico contra o Atlético Goianiense, onde bateu o rival por 2 a 1. Contudo, na sétima posição, o Goiás precisa de apenas um ponto para se garantir no G-8. O nono colocado é o Santos, com 24 pontos e, como tem apenas mais duas rodadas para disputar, poderia chegar apenas nos 30, pontuação que o time goiano já possui. Aliás, o destaque da equipe fica pelo atacante Hwascar, com cinco gols marcados.

Como chega o Palmeiras

Por outro lado, o Verdão é a grande sensação do campeonato. Afinal, o time lidera a competição com 38 pontos e, com apenas duas rodadas para disputar, não pode ser alcançado pelo Grêmio, segundo colocado, que tem 31 pontos. Entretanto, o Alviverde entra em campo para apagar a imagem negativa da última rodada quando perdeu para o Fluminense, por 2 a 1. O destaque do Palmeiras fica por conta do atacante Thalys, com 11 gols em 14 partidas.

GOIÁS X PALMEIRAS

18ª rodada do Brasileirão Sub-20

Data e horário: 14/08/2024, às 15h (de Brasília)

Local: CT Edmo Pinheiro, Goiânia (GO)

GOIÁS: Catula; Nicolas, Mandovani, Anthoni e Julio; Benjamin, Hallerrandrio, Larson e Vietro; Xavier e Hwaskar. Técnico: Vinícius Rovaris.

PALMEIRAS: Deivid; Edney, Robson, Benedetti e Arthur; Rafael Coutinho, Patrick e David; Sorriso, Thalys e Riquelme Fillipi. Técnico: Lucas Andrade.

Onde assistir: TV Goiás base

