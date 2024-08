Ex-mulher de Morata se revolta com boatos sobre término: ‘Estou impressionada’

Álvaro Morata, do Milan, e Alice Campello decidiram por fim ao casamento para seguirem caminhos diferentes após oito anos juntos. O término aconteceu em comum acordo e, na contramão dos rumores, não teve interferência de terceiros. Aliás, os boatos de uma suposta traição irritaram bastante a ex-esposa do jogador, que desmentiu as notícias através das redes sociais.

Campello se manifestou por meio de um comentário em um de seus posts nas redes sociais. Questionada sobre tais boatos, ela foi sucinta ao se referir sobre o término e desmentiu os rumores de uma suposta traição.

“Estou impressionada com a quantidade de mentiras que estão contando. Álvaro é a melhor pessoa que existe. Ele nunca me desrespeitou na vida e eu também não o fiz. Falo do respeito mútuo como uma certeza que tenho na vida. Tivemos isso um pelo outro. Não acreditem em nada do que dizem terceiros que não têm ideia”, respondeu.

Fim do casamento

Depois de responder um de seus seguidores, Alice Campello fez como Morata e optou por oficializar o término através de uma publicação via stories no Instagram. O momento, segundo a modelo, tem sido um dos mais difíceis – e necessários – de sua vida e justamente pela relação de respeito que o casal mantinha.

“Álvaro e eu decidimos nos separar e estamos falando da decisão mais difícil que tomamos em nossas vidas. Quero deixar claro, como ele fez, que não houve terceiros ou qualquer tipo de falta de respeito por parte de ambos”, e prosseguiu:

“Só posso dizer que nestes oito anos tive ao meu lado uma pessoa que nada fez senão me priorizar e cuidar de mim. Ele me respeitou e por isso não posso permitir qualquer tipo de falsa especulação. A decisão de dizer é tão ’em breve’. Não quero que vocês pensem que tudo que vocês acompanharam no Instagram foi mentira. Não conseguimos nos amar mais e continuamos a fazê-lo, mas chega um momento em que muitos mal-entendidos se acumulam e as coisas se desfazem”, disse antes de concluir:

“Sempre nos prometemos, por respeito a tudo que vivemos, nunca chegar ao ponto de nos prejudicarmos ou sermos tóxicos. Terminamos antes disso, e assim tem sido. Resta agradecer ao Álvaro por tudo que fez por mim, pela forma que cuidou de mim e desejar-lhe o melhor sempre”, disse.

Morata se manifesta

Álvaro Morata se adiantou e anunciou o fim do casamento na tarde da última segunda-feira (13), via stories. O texto do jogador do Milan se assemelha ao de Alice Campello e também fala do respeito mútuo, dos bons anos vividos e, principalmente, da decisão em comum acordo. Os dois estavam juntos há oito anos e tiveram quatro filhos durante o relacionamento.

“Não inventem histórias para um minuto de destaque pois, repito, nunca houve falta de respeito. Houve apenas muitos mal-entendidos que aos poucos desgastam. Alice sempre terá um lugar especial no meu coração e tudo o que vivemos juntos e há um grande aprendizado”, dizia um trecho do comunicado de Morata.

